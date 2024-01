Begegnung aus der Nähe: Juno enthüllt die verstümmelte Oberfläche von Jupiters Mond Io

Zusammenfassung: Die Raumsonde Juno der NASA hatte kürzlich eine Begegnung aus der Nähe mit Jupiters Mond Io und machte atemberaubende Aufnahmen von dessen verstümmelter Oberfläche. Io ist der aktivste vulkanische Körper im Sonnensystem und wird von hunderten von Vulkanen und Seen aus geschmolzener Lava bedeckt. Durch den Nahvorbeiflug konnten Wissenschaftler Io’s vulkanische Aktivität untersuchen und deren mögliche Verbindung zu geladenen Teilchen in Jupiters Magnetosphäre erforschen. Junos Mission zielt darauf ab, die vulkanischen Eruptionen des Mondes, die Dynamik des Lavaflusses und die mögliche Existenz eines Magmaozeans unterhalb seiner Kruste zu verstehen. Die Raumsonde wird ihre Erforschung von Io fortsetzen, mit einem weiteren geplanten Vorbeiflug am 3. Februar.

FAQ:

F: Was hat Juno während der nahen Begegnung mit Io aufgenommen?

A: Juno hat lebendige Bilder von Jupiters Mond Io aufgenommen, die dessen verstümmelte Oberfläche mit Vulkanen und Seen aus geschmolzener Lava zeigen.

F: Warum ist Io so vulkanisch aktiv?

A: Io wird ständig durch die enorme Gravitationskraft von Jupiter und seinen Schwestermonden Europa und Ganymed gedehnt und zusammengestaucht.

F: Was ist die Bedeutung von Junos Mission?

A: Junos Mission zielt darauf ab, die Quelle der vulkanischen Aktivität von Io zu untersuchen, vulkanische Eruptionen und die Dynamik des Lavaflusses zu studieren und die mögliche Existenz eines Magmaozeans unterhalb von Io’s Kruste zu bestimmen.

F: Wie hängt Io mit geladenen Teilchen in Jupiters Magnetosphäre zusammen?

A: Io ist die Hauptquelle von geladenen Teilchen in Jupiters Magnetosphäre und erzeugt eine donutförmige Wolke aus Ionen und Elektronen, die als Io-Plasmatorus bekannt ist.

F: Was ist der nächste Schritt für Juno?

A: Juno ist für einen weiteren nahen Vorbeiflug an Io am 3. Februar geplant, bei dem sie die Oberfläche des Mondes und die vulkanische Aktivität aus einer Entfernung von 930 Meilen weiter untersuchen wird.