Benutzer von Windows 11 haben Probleme mit dem neuesten Update: Boot-Schleifen und verschwindende Symbole

Benutzer von Windows 11 sind mit dem letzten November-Patch KB5032190 auf Schwierigkeiten gestoßen, die zu Boot-Schleifen und verschwindenden Symbolen führten. Während viele über diese Probleme frustriert sind, arbeitet Microsoft Berichten zufolge an einer Lösung.

Das schwerwiegendste von Benutzern gemeldete Problem ist die Boot-Schleife, bei der der PC während des Installationsvorgangs ständig ausfällt, was zu wiederholten Neustarts führt. Ein Benutzer auf Reddit teilte seine Erfahrungen mit und gab an, dass er nach dem Versuch, das Update zu installieren, auf eine endlose Boot-Schleife gestoßen sei. Sie griffen schließlich auf eine Systemwiederherstellung zurück, um das Problem zu beheben. Andere Benutzer im selben Thread berichteten über ähnliche Probleme, wobei bei einigen auch während der Vorschauversion des Updates Boot-Loops auftraten.

Darüber hinaus haben einige Windows 11-Benutzer bemerkt, dass Symbole in ihrer Taskleiste verschwinden. In einigen Fällen verschwinden die Symbole vollständig, die Funktionalität bleibt jedoch durch Klicken auf die leere Stelle zugänglich. In anderen Fällen wurden Symbole verschoben, was beim Klicken zu unbeabsichtigten Aktionen führte.

Microsoft hat das Symbolproblem erkannt und es bereits im Canary-Preview-Build von Windows 11 behoben. Daher wird erwartet, dass die Lösung in der Release-Version des Betriebssystems implementiert wird.

Was die Boot-Schleifen betrifft, so gibt es zwar weniger Berichte über dieses Problem, es kann jedoch für betroffene Benutzer dennoch problematisch sein. In den meisten Fällen korrigiert sich das System jedoch nach mehreren Fehlversuchen selbst und bringt die Benutzer zurück zum Desktop. Trotzdem können Benutzer das Update immer noch nicht erfolgreich installieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass Microsoft einige bekannte Probleme mit dem November-Patch offengelegt hat, darunter Probleme mit der Ausrichtung von Desktop-Symbolen bei der Verwendung von Copilot auf mehreren Monitoren. Microsoft hat Copilot vorübergehend von den betroffenen PCs entfernt und arbeitet aktiv an einer Lösung.

Obwohl diese Probleme für Benutzer frustrierend sein können, ist es beruhigend zu wissen, dass Microsoft sich der Probleme bewusst ist und sie aktiv angeht, um das Windows 11-Erlebnis zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist eine Boot-Schleife?

Bei einer Boot-Schleife handelt es sich um eine Situation, in der ein Computer während des Bootvorgangs ständig neu startet und dadurch verhindert wird, dass er vollständig startet oder Updates installiert.

2. Wie kann ich verschwindende Symbole in der Windows 11-Taskleiste beheben?

Während Microsoft aktiv an einer Lösung arbeitet, können Sie versuchen, die Taskleiste zurückzusetzen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken, „Taskleisteneinstellungen“ auswählen und dann auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“ klicken.

3. Kann ich den problematischen Patch deinstallieren?

Ja, Sie können den problematischen Patch deinstallieren, indem Sie zu Einstellungen > Windows Update > Update-Verlauf anzeigen > Updates deinstallieren gehen. Suchen Sie nach dem Update KB5032190 und wählen Sie „Deinstallieren“.