Bank of America wird bis zum Jahresende über 100 Filialen in den USA schließen

Die Bank of America hat Pläne angekündigt, bis Ende dieses Jahres mehr als 100 Filialen in den Vereinigten Staaten zu schließen, was einen strategischen Wandel hin zur Reduzierung ihrer Präsenz im Privatkundengeschäft signalisiert. Die in Charlotte ansässige Bank hat im Jahr 95 bereits 2023 Filialen geschlossen und beabsichtigt, bis zum Ende des laufenden Jahres 15 weitere zu schließen.

Die Entscheidung, physische Filialen zu schließen, ist Teil eines umfassenderen Branchentrends, der im Jahr 2010 begann und durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt wurde. Arbeitskräftemangel und ein geringerer Fußgängerverkehr haben viele Banken, darunter auch die Bank of America, dazu veranlasst, ihre Präsenz im stationären Handel neu zu bewerten.

Doch auch wenn die Bank of America ihr physisches Filialnetz reduziert, bleibt sie bestrebt, die Nachfrage der Kunden nach digitalen Banklösungen zu erfüllen. Ziel der Bank ist es, robuste Online-Banking-Optionen bereitzustellen, um sicherzustellen, dass Kunden problemlos aus der Ferne auf ihre Finanzdienstleistungen zugreifen können.

In New Jersey hat die Bank of America im Jahr 2023 eine Filiale geschlossen, im Gegensatz zu der vorherigen Erklärung, in der von vier Schließungen die Rede war. Die geschlossene Filiale befand sich in der 288 North Broad St. in Elizabeth. Darüber hinaus plant die Bank, bis Ende 2024 drei Filialen in Lawrence Township, Spotswood und New Milford zu schließen.

Es ist erwähnenswert, dass es inmitten der Schließungen in New Jersey eine positive Entwicklung gibt. Eine Filiale in Hoboken zieht an eine neue Adresse um, von 1 Firehouse Plaza in die 55 Washington Street.

Die Umstrukturierungsbemühungen der Bank of America reichen über New Jersey hinaus. Die Bank hat Schließungen in anderen Bundesstaaten bestätigt oder geplant, darunter Arizona, Kalifornien, Connecticut, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, North Carolina, New Hampshire, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon , Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia und Washington.

Während sich das Bankwesen im digitalen Zeitalter weiterentwickelt, passen Finanzinstitute wie die Bank of America ihre Strategien an, um sie an Kundenpräferenzen und technologische Fortschritte anzupassen.