Bandai Namco gibt Zusammenarbeit mit Nintendo für neue Spieleprojekte bekannt

Bandai Namco, ein renommiertes Spieleentwicklungsunternehmen, hat kürzlich die Gründung seiner neuen internen Entwicklungsstudios Studio 2 und Studio S bekannt gegeben. Diese Studios werden voraussichtlich mit Nintendo an spannenden neuen Spielprojekten zusammenarbeiten, was eine bedeutende Partnerschaft in der Spielebranche darstellt.

Das Team von Studio 2 und Studio S hat sein Können bereits durch die Arbeit an verschiedenen Auftragsprojekten für Nintendo unter Beweis gestellt. Mit Credits, darunter von der Kritik gefeierte Nintendo Switch-Spiele wie Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 und Arms, verspricht diese Zusammenarbeit, hochwertige Titel hervorzubringen, die Spieler weltweit fesseln werden.

In ihrer Erklärung auf der Website des Studios betonte Bandai Namco ihr Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Spielerlebnisse. Sie betonten, dass ihr professionelles Team, das in puncto Qualität keine Kompromisse eingeht, weiterhin Spiele entwickeln wird, die globale Standards übertreffen.

Darüber hinaus beleuchtete Bandai Namco die Vielfalt seines Entwicklungsteams. Unter den 152 talentierten Personen, die bei Studio 2 und Studio S arbeiten, sind 32 % frisch graduierte Entwickler. Die Studios sind außerdem stolz darauf, die Geschlechtervielfalt zu fördern: 22 % ihrer Entwickler sind Frauen und 78 % Männer.

Neben diesen aufregenden Entwicklungen hat Bandai Namco kürzlich seine Geschäftstätigkeit durch die Eröffnung eines brandneuen Stores in London erweitert. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, mit den Fans in Kontakt zu treten und ihnen eine engere Verbindung zu ihren geliebten Spielen zu ermöglichen.

