Neues Xbox-Veröffentlichungsdatum für Baldur's Gate 3 enthüllt

Larian Studios hat bekannt gegeben, dass der mit Spannung erwartete Veröffentlichungstermin für Baldur’s Gate 3 auf Xbox Series Diese aufregenden Neuigkeiten sind ein willkommenes Update für Xbox-Spieler, die sehnsüchtig auf die Veröffentlichung dieses von der Kritik gefeierten Rollenspiels warten.

Baldur's Gate 3 erschien vor einigen Monaten zunächst für PC und PS5, die Xbox-Version musste jedoch aufgrund technischer Probleme auf der Series-S-Konsole einige Rückschläge hinnehmen. Die Richtlinie von Microsoft besteht darin, die Parität der Gameplay-Funktionen in allen Versionen der Xbox Series

Larian Studios versicherte den Fans, dass sie mit der Veröffentlichung der Xbox-Version bis Ende 2023 rechnen können, und da der Dezember vor der Tür steht, scheint alles reibungslos nach Plan zu verlaufen.

Darüber hinaus deuteten Larian Studios die Möglichkeit eines weiteren Teils der Divinity: Original Sin-Reihe an, stellten jedoch klar, dass es sich möglicherweise nicht um ihr nächstes Projekt handelt. Trotz ihrer zukünftigen Bemühungen bleibt die Fertigstellung von Baldur's Gate 3 ihre oberste Priorität.

Die Game Awards 2023, die für den 7. Dezember geplant sind, versprechen ein spannendes Event für Gamer weltweit zu werden. Baldur’s Gate 3 wurde neben anderen hochgelobten Titeln wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder und Alan für die prestigeträchtige Kategorie „Spiel des Jahres“ nominiert Wake 2.

In einer Rezension von IGN wurde Baldur's Gate 3 als neuer Maßstab für CRPGs gefeiert und lobte den taktischen Kampf, die fesselnde Geschichte, die gut ausgearbeiteten Charaktere, die immersive Welt und die lohnende Erkundung.

FAQ

Wann erscheint Baldur's Gate 3 auf der Xbox Series X|S?

Der genaue Veröffentlichungstermin für die Xbox-Version von Baldur's Gate 3 wird bei den Game Awards 2023 bekannt gegeben. Die Veröffentlichung des Spiels ist für Dezember geplant.

Wird die Xbox Series S-Version von Baldur's Gate 3 Splitscreen unterstützen?

Nein, die Xbox Series S-Version von Baldur's Gate 3 unterstützt keine Splitscreen-Funktionalität. Nur die Version der Serie X verfügt über diese Funktion.

Gibt es eine Chance auf ein weiteres Divinity: Original Sin-Spiel?

Während Larian Studios die Möglichkeit eines weiteren Teils der Divinity: Original Sin-Reihe angedeutet hat, handelt es sich möglicherweise nicht um ihr nächstes Projekt. Das Studio konzentriert sich weiterhin auf die Fertigstellung von Baldur's Gate 3.

Welche anderen Spiele sind bei den Game Awards 2023 für das Spiel des Jahres nominiert?

Zu den Nominierten für das Spiel des Jahres zählen neben Baldur’s Gate 3 auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder und Alan Wake 2.