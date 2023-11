Baldur's Gate 3: Eine Reise voller Gefährtenverbindungen

Spieler des beliebten Rollenspiels Baldur's Gate 3 sehnen sich schon lange nach der Möglichkeit, ihre liebsten Partymitglieder zu umarmen. Während Entwickler Larian Studios diesen Wunsch noch nicht erfüllt hat, deuten jüngste Erkenntnisse fleißiger Dataminer darauf hin, dass Umarmungen im Spiel bald Realität werden könnten.

Der Reddit-Benutzer u/BusinessContent9507 hat einen Screenshot von Filmsequenzen mit der Figur Shadowheart, einem Halbelfen-Kleriker, mit Dialogoptionen im Zusammenhang mit Umarmungen geteilt. Die Zeilen offenbaren eine Sehnsucht nach körperlicher Zuneigung, wobei Shadowheart Überraschung und Freude über die Umarmung zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus deuten Dialogoptionen nach einer Umarmung darauf hin, dass sich die Beziehung zwischen den Charakteren vertiefen wird, mit Ausdruck von Bewunderung und Sucht nach den tröstenden Umarmungen.

Interessanterweise scheinen diese Umarmungen nicht auf romantische Kontexte beschränkt zu sein. Die Antworten von Shadowheart lassen darauf schließen, dass sie Umarmungen von Freunden und Partnern gleichermaßen zu schätzen weiß. Ihre Worte deuten darauf hin, dass die Wirkung dieser Umarmungen über den momentanen Trost hinausgeht, mit Sätzen wie „Das war genau das Richtige“ und „Für Umarmungen könnte man Gold verlangen, wissen Sie?“. Sie würden am Horizont Schlange stehen.“

Die Vorfreude auf Umarmungen in Baldur's Gate 3 ist in der engagierten Community des Spiels spürbar. Während es in Zwischensequenzen bereits Umarmungen gibt, sehnen sich viele Spieler nach mehr Gelegenheiten für freundschaftliche Berührungen. Kommentare auf Social-Media-Plattformen drücken den Wunsch aus, Kameraden als Freunde zu umarmen, insbesondere in Momenten der Verzweiflung und des Kummers.

Auch wenn sich Baldur's Gate 3 weiterhin hauptsächlich auf romantische Beziehungen konzentriert, würde die Einbeziehung von Umarmungen, selbst in begrenztem Umfang, von der Spielerbasis sehr geschätzt werden. Die Sehnsucht nach diesem kleinen Akt der körperlichen Verbindung ist offensichtlich und die Spieler sind bereit, geduldig auf seine Umsetzung zu warten.

FAQ:

F: Was ist Baldur's Gate 3?

A: Baldur's Gate 3 ist ein beliebtes Rollenspiel, das auf dem Tabletop-Spiel Dungeons & Dragons basiert.

F: Was sind Dataminer?

A: Dataminer sind Personen, die nach versteckten Informationen aus Spieldateien suchen und diese extrahieren und dabei oft Details preisgeben, die nicht offiziell bekannt gegeben wurden.

F: Wie drücken Spieler im Spiel ihren Wunsch nach Umarmungen aus?

A: Spieler haben auf Social-Media-Plattformen lautstark ihre Sehnsucht nach der Möglichkeit zum Ausdruck gebracht, ihre Lieblingsgefährten in Baldur's Gate 3 umarmen zu können.