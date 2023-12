Bakteriensporen: Das genetische Gedächtnissystem erwecken

By

Bakteriensporen haben wie Bären im Winterschlaf die bemerkenswerte Fähigkeit, über längere Zeiträume hinweg zu ruhen und dann mit einem außergewöhnlichen genetischen Gedächtnissystem wieder zum Leben zu erwachen. Eine bahnbrechende Studie, die an der Hebräischen Universität Jerusalem durchgeführt wurde, hat Licht auf die Evolutionsstrategien von Bakteriensporen geworfen und wertvolle Erkenntnisse geliefert, die Bereiche wie Mikrobiologie, Biotechnologie und Medizin revolutionieren könnten.

Bakteriensporen sind die ruhendste Form von Bakterien und weisen eine minimale Stoffwechselaktivität und eine reduzierte Enzymproduktion auf. Während chemische Desinfektionsmittel Bakterien beseitigen können, sind sie gegen Sporen machtlos. Nur eine Hochtemperatursterilisation unter extremen Drücken kann diese bemerkenswert widerstandsfähigen Strukturen zerstören.

Unter der Leitung von Professor Sigal Ben Yehuda und ihrem Team an der Hebräischen Universität hat die Forschung einen faszinierenden Aspekt der Bakterienruhe aufgedeckt. Die Studie entschlüsselte die Mechanismen, die es ruhenden Bakteriensporen ermöglichen, ein langanhaltendes Transkriptionsprogramm aufrechtzuerhalten und zu reaktivieren und so einen Bauplan genetischer Informationen über Jahre der Ruhe hinweg effektiv zu bewahren. Diese Entdeckung erweitert nicht nur unser Verständnis des Überlebens von Bakterien unter rauen Bedingungen, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche und medizinische Disziplinen.

Sporen dienen der Natur als Überlebensmechanismus gegen widrige Bedingungen und machen Bakteriensporen zu den langlebigsten Zellformen auf der Erde. Sie können nach Millionen von Jahren der Inaktivität wiederbelebt werden, wie ihre Wiederbelebung aus 25 bis 40 Millionen Jahre altem Bernstein und sogar einem 250 Millionen Jahre alten Primärsalzkristall zeigt.

Die kürzlich in der Fachzeitschrift Molecular Cell veröffentlichte Studie enthüllte die Existenz einer zentralen chromosomalen Domäne in ruhenden Sporen. Diese Domäne beherbergt die Kern-RNA-Polymerase (RNAP), die während der Ruhephase an bestimmte intergene Promotorregionen gebunden bleibt. Diese Regionen üben die Kontrolle über Gene aus, die für entscheidende Zellfunktionen, einschließlich der RNA- und Proteinproduktion, unerlässlich sind.

Beim Aufwachen aus der Ruhephase initiiert die RNA-Polymerase in diesen Sporen schnell das Kopieren lebenswichtiger genetischer Anweisungen und rekrutiert die notwendigen Komponenten für die Aktivierung der Genexpression. Dieser Prozess wurde auch bei krankheitsverursachenden Bakterien beobachtet, die Sporen bilden, was auf eine gemeinsame Strategie verschiedener Organismen zur Wiederherstellung ihrer Funktionen nach einer Ruhephase schließen lässt.

Die Studie betonte außerdem die entscheidende Rolle von Sporen-DNA-verdichtenden Proteinen in diesem Prozess. Mutanten, denen diese Proteine ​​fehlen, zeigten eine verstreute RNA-Polymerase-Lokalisierung, was zu einer unorganisierten Genexpression während der Keimung führte. Dies unterstreicht die Bedeutung der Aufrechterhaltung der richtigen Chromosomenstruktur, um das Transkriptionsprogramm zu bewahren, das für die Wiederbelebung der Sporen entscheidend ist.

Professor Ben Yehuda wies darauf hin, dass die Forschung impliziert, dass die Struktur des Sporenchromosoms darauf ausgelegt ist, einen Bauplan für die Genaktivität zu bewahren, wobei die RNA-Polymerase im Standby-Modus angehalten wird und bereit ist, die Genexpression wieder aufzunehmen, wenn günstige Bedingungen für die Wiederbelebung entstehen. Dieser Mechanismus kann über Bakterien hinausreichen und wertvolle Einblicke in die Aufrechterhaltung von Genaktivitätsplänen verschiedener Organismen liefern, die in ruhende Lebensstadien eintreten.

FAQ

Was sind Bakteriensporen?

Bakteriensporen sind eine sehr ruhende Form von Bakterien, die das genetische Material und die wesentlichen Bestandteile des Organismus einkapseln und es ihnen ermöglichen, über längere Zeiträume inaktiv zu bleiben, bis günstige Bedingungen für die Keimung entstehen.

Wie lange können Bakteriensporen ruhen?

Bakteriensporen gehören zu den langlebigsten Zellformen auf der Erde und können nach Millionen von Jahren der Inaktivität wiederbelebt werden.

Welche Bedeutung hat die aktuelle Studie zu Bakteriensporen?

Die Studie liefert entscheidende Einblicke in die Mechanismen, die es Sporen ermöglichen, ihre genetische Information während der Ruhephase zu behalten und zu aktivieren. Dieses Wissen hat Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche und medizinische Bereiche, darunter die Bekämpfung von Krankheitserregern, die Verbesserung der Biotechnologie und das Verständnis von Ruhezuständen verschiedener Organismen.

Welche Rolle spielen Sporen-DNA-verdichtende Proteine ​​bei der Wiederbelebung der Sporen?

Sporen-DNA-verdichtende Proteine ​​spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der richtigen Chromosomenstruktur während der Ruhephase. Mutanten, denen diese Proteine ​​fehlen, zeigten während der Keimung eine unorganisierte Genexpression, was ihre Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Transkriptionsprogramms unterstreicht, das für die Wiederbelebung der Sporen entscheidend ist.

Hat diese Forschung umfassendere Auswirkungen?

Ja, die Forschung legt nahe, dass die Mechanismen, die die Erhaltung der Genaktivität während der Ruhephase steuern, möglicherweise über Bakterien hinausgehen und wertvolle Einblicke in die Aufrechterhaltung dauerhafter Genaktivitätspläne bei verschiedenen Organismen bieten, die ruhende Lebensphasen durchlaufen.