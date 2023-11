Sagenhaftes Land Punt: Den altägyptischen Handel mit Pavianen verfolgen

Die alten Ägypter waren von Pavianen fasziniert und brachten sie oft mit den Göttern Babi und Thoth in Verbindung. Diese Affen wurden in Gefangenschaft gehalten und ihnen wurden die scharfen Schneidezähne entfernt, um die von ihnen ausgehende Gefahr zu verringern. Darüber hinaus wurden Paviane häufig als Opfergaben an die Götter mumifiziert, obwohl sie in der natürlichen Fauna Ägyptens nicht vorkommen. Die Herkunft dieser Paviane ist bis heute ein Rätsel. Die Legenden über ihre Herkunft stammen aus dem mythischen Land Punt.

In einer aktuellen Studie haben Wissenschaftler mithilfe von DNA-Analysen Aufschluss über die Handelswege gegeben, die die alten Ägypter zum Erwerb von Pavianen nutzten. Die von der Genetikerin Gisela Kopp von der Universität Konstanz geleitete Forschung extrahierte erfolgreich DNA aus einem mumifizierten Pavian aus der Zeit zwischen 800 und 540 v. Chr. Durch den Vergleich dieser DNA mit der von Pavianen aus bekannten Regionen stellten die Forscher dies fest Diese Paviane stammen aus dem heutigen Küstengebiet Eritrea.

Historische Aufzeichnungen verweisen auf einen Ort namens Adulis, der um 300 v. Chr. als Handelszentrum für ägyptische Kaufleute diente. Er war als Zentrum für den Handel mit exotischen Tieren bekannt und untermauerte die Beweise für den Handel zwischen den alten Ägyptern und dem Land Punt. Die Ergebnisse dieser neuen Studie legen nahe, dass Adulis und Punt ein und dasselbe gewesen sein könnten, was die Verbindung zwischen den beiden Regionen weiter stärkt.

Während diese Studie wertvolle Einblicke in die Handelsrouten des alten Ägypten liefert, erkennen die Forscher an, dass für ein umfassendes Verständnis weitere Probenentnahmen und Analysen erforderlich sind. Da diese Studie eine der ersten antiken DNA-Untersuchungen an einem nichtmenschlichen Primaten darstellt, haben zukünftige Studien an anderen Arten das Potenzial, mehr über die Vielfalt der altägyptischen Importe und ihre Auswirkungen auf die lokale Artenvielfalt zu erfahren.

Häufig gestellte Fragen:

F: Warum wurden Paviane von den alten Ägyptern mumifiziert?

A: Die alten Ägypter mumifizierten Paviane als Opfergaben für die Götter, insbesondere im Zusammenhang mit Babi und Thoth.

F: Woher kamen Paviane im alten Ägypten?

A: Paviane gab es in Ägypten nicht von Natur aus. Die DNA-Analyse legt nahe, dass sie aus der Region des heutigen Küstengebiets Eritrea gehandelt wurden.

F: Was sagen die Ergebnisse dieser Studie über das Land Punt aus?

A: Die Studie weist darauf hin, dass Adulis, ein in historischen Aufzeichnungen erwähnter Handelshafen, möglicherweise in derselben Region lag wie das sagenumwobene Land Punt.

F: Gibt es Pläne für weitere Forschungen zum altägyptischen Handel?

A: Das Forschungsteam beabsichtigt, zusätzliche Probenahmen und Analysen durchzuführen, um mehr Daten über die Herkunft und Handelsrouten der Paviane zu sammeln. Diese Studie stellt eine der ersten Untersuchungen dar, bei denen die Analyse alter DNA an einem nichtmenschlichen Primaten zum Einsatz kam.