Babe Ruths Rookie-Karte von 1914 stellt neue Rekorde bei der Erinnerungsstück-Auktion auf

In einer kürzlich durchgeführten Online-Auktion erzielte Babe Ruths Rookie-Karte von Baltimore News aus dem Jahr 1914 erstaunliche 7.2 Millionen US-Dollar, einschließlich der Käuferprämie. Dieser Verkauf stellt einen bedeutenden Erfolg in der Sport-Memorabilien-Branche dar und festigt Ruths bleibendes Erbe mehr als 75 Jahre nach seinem Tod.

Laut Brian Dwyer, dem Präsidenten von Robert Edward Auctions, tragen die Seltenheit und die Herkunft der Karte zu ihrem enormen Wert bei. Da es nur 10 bekannte Exemplare gibt, gilt die Rookie-Karte von Babe Ruth als eine der bedeutendsten in der Geschichte des Baseballs.

Diese Auktion brach bisherige Rekorde und machte es zum teuersten jemals verkauften Gegenstand im Zusammenhang mit dem legendären Spieler. Es erzielte auch den dritthöchsten Preis, der jemals für eine Sportkarte gezahlt wurde, und kam dem zweithöchsten Wert von 7.25 Millionen US-Dollar für eine im August 206 versteigerte T2022 Sweet Caporal Honus Wagner-Karte nahe. Allerdings blieb es hinter dem Rekord von a zurück 1952 Topps Mickey Mantle-Karte, die Anfang des Jahres für 12.6 Millionen US-Dollar verkauft wurde.

Der historische Wert der Rookie-Karte der Baltimore News von 1914 liegt nicht nur in Babe Ruths Status als Baseball-Ikone, sondern auch in ihrer Verbindung zu einer vergangenen Ära. Die Karte war Teil eines Sets mit Spielerbildern auf der Vorderseite und Mannschaftsplänen auf der Rückseite. Es ist besonders bemerkenswert, dass Ruth in diesem Set während seiner frühen Jahre bei den Boston Red Sox abgebildet ist, da er bereits im Alter von 19 Jahren Berühmtheit erlangt hatte. Es wurde angenommen, dass die Karten als kostenlose Beilage in der Zeitung Baltimore News verteilt wurden .

Vor der Auktion war die Karte seit 1998 im Babe Ruth Birthplace and Museum in Baltimore ausgestellt. Beim letzten Verkauf im Juni 2021 ging sie für 6 Millionen US-Dollar an einen Privatsammler in Florida.

Dieser Verkauf markierte den Höhepunkt des Herbstverkaufs von Robert Edward Auctions, der rekordverdächtige Zahlen generierte. Mit insgesamt 93,151 Geboten von einer Rekordzahl an Bietern erzielte das Auktionshaus einen Umsatz von über 22.1 Millionen US-Dollar, den höchsten Umsatz seit 30 Jahren. Diese beeindruckende Beteiligung zeigt, dass der Markt für Sport-Sammlerstücke weiterhin floriert.

