Frühe Vogelwanderungen in alten australischen Vogelspuren enthüllt

Melissa Lowery von der australischen Monash University machte im Jahr 2020 eine bemerkenswerte Entdeckung. In Südaustralien gefundene versteinerte Spuren liefern Hinweise auf frühe Vogelwanderungen, die mehr als 120 Millionen Jahre zurückreichen. Diese Spuren, die in einer kürzlich in PLOS One veröffentlichten Studie beschrieben werden, offenbaren die Anwesenheit prähistorischer Vögel und sind damit die ältesten Vogelabdrücke, die jemals in Australien gefunden wurden.

Es ist keine leichte Aufgabe, Vogelspuren von denen kleiner Nicht-Vogel-Dinosaurier zu unterscheiden. Vögel sind schließlich Dinosaurier und haben typischerweise vierzehige Fußabdrücke, genau wie ihre Dinosaurierverwandten. Es gibt jedoch bestimmte Merkmale, die den Forschern helfen, zwischen den beiden zu unterscheiden. Die in Australien gefundenen Vogelspuren erfüllen diese Kriterien, mit kleinen, dünnen und dreizehigen Fußabdrücken, die über neunzig Grad hinausragen.

Was diese Spuren noch faszinierender macht, ist ihre Lage. Als die Fußabdrücke gemacht wurden, lag Australien weiter südlich und war mit der Antarktis verbunden. Die polare Umgebung war die meiste Zeit des Jahres kalt und dunkel, doch die Spuren zeigen, dass verschiedene Vogelarten das Gebiet wiederholt besuchten. Forscher gehen davon aus, dass die Vögel während der Polarsommer, in denen es viele Insekten und Wirbellose gab, wahrscheinlich von den Flussauen angezogen wurden.

Ähnlich wie moderne Zugvögel reisten diese Vögel aus der Kreidezeit wahrscheinlich auf der Suche nach Nahrung. Die Felsen enthalten auch Höhlen, die von kleinen Kreaturen geschaffen wurden, die an der Küste lebten, was die Annahme stützt, dass die Vögel in einer Jahreszeit mit reichlichen Ressourcen hierher kamen.

Während weitere Beweise erforderlich sind, um die saisonalen Wanderungen dieser alten Vögel zu bestätigen, sind die aktuellen Ergebnisse überzeugend. Die Tatsache, dass diese Fossilienspuren älter sind als alle anderen Vogelfossilien, die in Australien oder der alten Antarktis gefunden wurden, ist von Bedeutung. Diese Spuren liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Vögel im Zeitalter der Dinosaurier in polaren Umgebungen gedeihen konnten.

FAQ:

F: Welche Bedeutung haben die versteinerten Vogelspuren, die in Südaustralien gefunden wurden?

A: Bei den Spuren handelt es sich um die ältesten Vogelabdrücke, die jemals in Australien entdeckt wurden, und sie geben Einblicke in frühe Vogelwanderungen.

F: Wie konnten Forscher zwischen Vogelspuren und Spuren von Nicht-Vogel-Dinosauriern unterscheiden?

A: Vogelspuren sind normalerweise kleiner, dünner und haben drei tragende Zehen, die weite Winkel von mehr als neunzig Grad bilden.

F: Warum besuchten die alten Vögel wahrscheinlich die Gegend?

A: Wahrscheinlich wurden sie während der Polarsommer, in denen es viele Insekten und Wirbellose gab, von den Flussauen angezogen.

F: Was sagt uns diese Entdeckung über Vögel im Zeitalter der Dinosaurier?

A: Es zeigt, dass Vögel in dieser Zeitspanne in polaren Umgebungen gedeihen konnten.