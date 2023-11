Alte Vogelspuren in Australien stellen die Verbreitung von Frühaufstehern vor Herausforderungen

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass frühe Vögel bereits vor 120 Millionen Jahren in südlichen Polargebieten gedeihen konnten. Diese Entdeckung, die von Anthony Martin von der Emory University und seinem Team in der Open-Access-Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht wurde, wirft Licht auf die Verbreitung von Frühaufstehern und bietet neue Einblicke in ihre Fähigkeit, sich an verschiedene Ökosysteme anzupassen.

In der Vergangenheit hatten Paläontologen Schwierigkeiten, Hinweise auf Frühaufsteher auf südlichen Kontinenten zu finden. Die Forscher hinter dieser Studie haben jedoch eine Reihe von Vogelfußabdrücken aus der frühen Kreidezeit in der Wonthaggi-Formation in Victoria, Australien, entdeckt. Diese 27 Fußabdrücke weisen Merkmale auf, die Vögeln zugeschrieben werden können, und weisen auf die Anwesenheit verschiedener Vogelarten hin, darunter einige der größten, die aus der Kreidezeit bekannt sind.

Besonders bemerkenswert ist, dass diese Fußabdrücke die ältesten bekannten Beweise dafür sind, dass Vögel in Australien und anderen Teilen des alten Gondwana lebten. Die Spuren stellen auch den ältesten Beweis dafür dar, dass Vögel in alten Polargebieten gedeihen. Dies stellt frühere Annahmen über die Verbreitung von Frühaufstehern in Frage und legt nahe, dass sie in südlichen Regionen möglicherweise häufiger vorkamen als bisher angenommen.

Die Forscher vermuten, dass diese Vögel das Gebiet möglicherweise saisonal besucht haben, möglicherweise als Teil einer Zugroute. Dieser Befund wirft Fragen darüber auf, wie sich Frühvögel über verschiedene Landmassen und Biome verteilten, und unterstreicht die Notwendigkeit einer weiteren Erkundung der Landmassen Gondwans auf der Suche nach weiteren Frühvogelfossilien.

„Wir freuen uns sehr, dokumentieren zu können, dass in der frühen Kreidezeit eine Vielzahl von Vögeln im polaren Australien lebten“, erklären die Autoren. „Aber wir hoffen auch, dass unsere Entdeckung von Spurenfossilien andere Forscher dazu inspiriert, anderswo auf der Südhalbkugel nach weiteren Vogelspuren aus der frühen Kreidezeit zu suchen und diese zu finden.“

Diese Studie erweitert nicht nur unser Verständnis der Evolutionsgeschichte der Vögel, sondern betont auch die Bedeutung von Spurenfossilien für die Offenlegung wichtiger Informationen über antike Ökosysteme und Tierverhalten.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist Gondwana?

A: Gondwana ist ein Superkontinent, der vom Neoproterozoikum (vor etwa 1 Milliarde Jahren) bis zum Jura (vor etwa 180 Millionen Jahren) existierte und die südliche Hemisphäre bedeckte.

F: Welche Bedeutung haben diese Vogelspuren?

A: Diese Fußabdrücke liefern den ältesten bekannten Beweis für Vögel, die in Australien oder einem Teil des alten Gondwana lebten und während der frühen Kreidezeit in polaren Umgebungen lebten.

F: Wie wurden diese Fußabdrücke entdeckt?

A: Die Fußabdrücke wurden in der Wonthaggi-Formation in Victoria, Australien, von Paläontologen gefunden, die in der Gegend forschten.

F: Welche Implikationen hat diese Studie?

A: Die Studie stellt frühere Vorstellungen über die Verbreitung von Frühaufstehern in Frage und legt nahe, dass sie in südlichen Regionen möglicherweise häufiger vorkamen. Es eröffnet auch neue Möglichkeiten für die Erforschung früher Vogelfossilien in den Landmassen Gondwans.

F: Was können wir aus Spurenfossilien lernen?

A: Spurenfossilien wie Fußabdrücke bieten Einblicke in antike Ökosysteme, das Verhalten von Tieren und die Evolutionsgeschichte von Organismen, die möglicherweise nicht als Körperfossilien konserviert sind. Sie bieten eine einzigartige Perspektive auf das vergangene Leben auf der Erde.