Neue Erkenntnisse enthüllen die ältesten Vogelspuren auf der Südhalbkugel

Melissa Lowery, eine freiwillige Fossilienjägerin, machte an der Südküste Australiens eine bemerkenswerte Entdeckung. Auf der Suche nach Dinosaurierfossilien stieß sie auf den mittlerweile ältesten bekannten Beweis für Urvögel auf der Südhalbkugel – Fußabdrücke, die unglaubliche 120 bis 128 Millionen Jahre überdauert haben.

Lowery, die zunächst mit Dinosaurierspuren verwechselt wurde, schickte Bilder ihres Fundes an den Paläontologen Prof. Anthony Martin von der Emory University. Fasziniert besuchte Martin die Stätte in der Nähe von Inverloch, Victoria, und kam bald zu der Überzeugung, dass es sich bei den Spuren tatsächlich um Vogelspuren handelte. Diese aufregende Offenbarung erfreute Lowery, selbst eine begeisterte Vogelbeobachterin.

Mit drei nach vorne gerichteten Zehen, die in einem Winkel von mehr als 90 Grad weit gespreizt sind, scharfen Krallen und teilweise mit einer markanten Sitzkralle gehörten die Fußabdrücke eindeutig zu Vögeln. Diese alten Vögel hatten wahrscheinlich eine ähnliche Größe wie heutige Reiher oder Austernfischer.

Es gibt Hinweise darauf, dass diese Vögel in die Region wanderten, die sich damals in der Nähe des Südpols befand und Teil des Gondwana-Superkontinents war, zu dem auch die Antarktis gehörte. Ihre Anwesenheit stellt den frühesten bekannten Beweis für Vögel in Australien, der südlichen Hemisphäre und dem alten Kontinent Gondwana dar. Diese Entdeckung gibt Aufschluss darüber, wann Vögel zum ersten Mal in diesem Teil der Welt ankamen, und liefert wertvolle Einblicke in die Vogelentwicklung.

Der bisher älteste Beweis für Vögel in Australien war ein versteinerter Knochen, der 105 Millionen Jahre alt war und in unmittelbarer Nähe dieser Stätte entdeckt wurde. Interessanterweise wurde hier 1903 auch das erste australische Dinosaurierfossil gefunden.

Während die Fußabdrücke nur bei Ebbe sichtbar und anfällig für Erosion sind, haben Forscher die Spuren durch Fotos und Abdrücke dokumentiert. Mit der Zeit gehen diese alten Abdrücke durch die täglichen Gezeiten verloren, was unterstreicht, wie wichtig es ist, sie zu bewahren und zu studieren, solange sie noch vorhanden sind.

Die von Wissenschaftlern der Museums Victoria, der Monash University und der Swinburne University of Technology durchgeführte Studie betont die Bedeutung von Fußabdrücken für das Verständnis prähistorischer Ökosysteme. Durch die Untersuchung der Fußabdrücke von Dinosauriern und Vögeln an derselben Stelle haben Forscher wertvolle Beweise dafür gewonnen, dass diese beiden Gruppen gleichzeitig in einer Polarregion von Gondwana lebten.

Die faszinierende Geschichte dieser Vogelabdrücke ist ein weiterer Beweis für die unglaubliche Vielfalt des Lebens, das vor Millionen von Jahren unseren Planeten bewohnte. Dieser bemerkenswerte Fund bereichert unser Verständnis der Vogelevolution und unterstreicht die Notwendigkeit, weiterhin Orte zu erforschen und zu schützen, die Schlüssel zur Vergangenheit unseres Planeten enthalten.

FAQ:

F: Was hat Melissa Lowery entdeckt? A: Melissa Lowery hat den ältesten bekannten Beweis für Urvögel auf der Südhalbkugel entdeckt – Fußabdrücke, die zwischen 120 und 128 Millionen Jahre überlebt haben. F: Wie wurden diese Fußabdrücke ursprünglich identifiziert und warum waren sie bedeutsam? A: Diese Fußabdrücke wurden ursprünglich mit Dinosaurierspuren verwechselt, aber bei genauerer Untersuchung durch Wissenschaftler wurden sie als Vogelfußabdrücke identifiziert. Diese Entdeckung ist bedeutsam, weil sie Einblicke in die Ankunftszeit der Vögel in Australien und auf der Südhalbkugel gibt. F: Welche Merkmale zeichnen diese Fußabdrücke als Vogelspuren aus? A: Die Fußabdrücke haben drei nach vorne gerichtete, weit gespreizte Zehen in einem Winkel von mehr als 90 Grad, mit scharfen Krallen und einige mit einer markanten Kralle zum Sitzen. F: Welche Bedeutung hat es, an derselben Stelle sowohl Fußabdrücke von Dinosauriern als auch von Vögeln zu finden? A: Die Koexistenz von Fußabdrücken von Dinosauriern und Vögeln an derselben Stelle liefert Hinweise darauf, dass diese beiden Gruppen gleichzeitig in einer Polarregion des alten Gondwana-Kontinents lebten. F: Was verrät diese Entdeckung über die Evolution der Vögel? A: Die Entdeckung dieser alten Vogelabdrücke wirft Licht auf die Evolutionsgeschichte der Vögel und ihre Migrationsmuster. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit, solche Stätten zu erhalten und zu untersuchen, um unser Verständnis prähistorischer Ökosysteme zu verbessern.