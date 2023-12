Pläne für Renovierungen im Dyess Park schließen das historische Feuerwehrhaus aus

By

In einer bevorstehenden Entscheidung der Kommissare von Augusta werden die Pläne für die Renovierung des Dyess Park voraussichtlich genehmigt. Diese Pläne sehen jedoch nicht die Erhaltung eines 130 Jahre alten Feuerwehrhauses vor, das seit den 1890er Jahren auf dem Gelände steht.

Das Gebäude blieb aus Sicherheitsgründen seit fünf Jahren geschlossen und die Kosten für die Renovierung werden von den Kommissaren heftig diskutiert. Viele fragen sich, ob sich der Aufwand und die Mühe lohnen.

George Bush, der Präsident des Historic Augusta, setzt sich für den Erhalt des Feuerwehrhauses ein. Laut Bush gibt es keinen Grund, warum das Gebäude nicht zusammen mit dem Rest des Parks renoviert werden sollte. Seine Organisation hat die Möglichkeit geprüft, es an private Parteien zu vermarkten, die daran interessiert sind, die historische Struktur zu sanieren und wieder in die Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen. Entgegen der Annahme, dass die Feuerwache nicht mehr zu reparieren sei, behauptet Bush, es gebe keine Beweise dafür, dass sie in einem unrettbaren Zustand sei. Er argumentiert, dass der Abriss des Gebäudes für die aktuellen Pläne des Parks völlig ungünstig erscheint.

Mit einer reichen Geschichte als eine der ältesten funktionierenden Feuerwachen in Georgia diente das Feuerwehrhaus in jüngerer Zeit als Gemeindezentrum im Dyess Park. Einige Kommissare argumentieren, dass der Abriss des Gebäudes und ein Neubau ein kostengünstigerer Ansatz wäre.

Bush widerspricht diesem Standpunkt jedoch und betont den umweltfreundlichen Charakter der Renovierung einer bestehenden Struktur. Durch die Verwendung der Originalmaterialien des Gebäudes wird der Bedarf an zusätzlichen Ressourcen, wie etwa dem Fällen von Bäumen für neue Balken, vermieden. Darüber hinaus betont er, wie wichtig es ist, den architektonischen und historischen Wert des Feuerwehrhauses zu bewahren.

Während die Pläne für die Renovierungsarbeiten im Dyess Park neue Basketballplätze, Pickleballplätze und ein Planschbecken umfassen, bleibt das Schicksal des Feuerwehrhauses ungewiss. Die endgültige Entscheidung wird von den Kommissaren durch eine Abstimmung während ihrer Sitzung am Dienstag um 2 Uhr getroffen

