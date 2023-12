Schützen Sie sich vor Feiertagsbetrug: Warnung des Generalstaatsanwalts

Generalstaatsanwältin Michelle Henry warnt die Einwohner von Pennsylvania, während der kommenden Ferienzeit besonders auf Betrügereien zu achten. Während die Feiertage immer näher rücken, finden Betrüger neue Wege, um ahnungslose Personen auszunutzen. Der Generalstaatsanwalt hebt sieben häufige Betrugsfälle hervor und gibt wichtige Tipps, wie Sie vermeiden können, ihnen zum Opfer zu fallen.

Ein weit verbreiteter Betrug ist E-Mail- und Text-Phishing, bei dem Einzelpersonen betrügerische Nachrichten erhalten, in denen sie dazu aufgefordert werden, persönliche Daten auf einer gefälschten Website preiszugeben. Bei diesen Nachrichten handelt es sich häufig um Auftragsbestätigungen von Versandunternehmen oder Einzelhändlern. Seien Sie zu Ihrem eigenen Schutz vorsichtig und geben Sie keine sensiblen Daten weiter, es sei denn, Sie sind sich der Quelle sicher.

Bei einem weiteren Betrugsfall handelt es sich um den Diebstahl von Lieferungen, wenn Pakete unbeaufsichtigt beim Empfänger zu Hause zurückgelassen werden. Generalstaatsanwalt Henry rät dazu, eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Nachbarn aufzubauen, der Lieferungen zurückhalten kann, bis Sie für den Empfang bereit sind.

Das Skimming von Kreditkarten ist eine weitere große Bedrohung. Betrüger nutzen „Skimmer“, um Kredit- und Debitkarteninformationen an Geldautomaten, Tankstellen und Zahlungskiosken abzurufen. Erwägen Sie die Verwendung von Bezahl-Apps auf Ihrem Smartphone als sicherere Alternative. Wenn Sie kein Smartphone besitzen, überwachen Sie Ihre Kontoauszüge und Transaktionen sorgfältig auf verdächtige Aktivitäten.

Liebe sollte Sie finanziell nicht belasten, dennoch werden Liebesbetrüger weiterhin Opfer ahnungsloser Personen. Betrüger bauen eine scheinbar echte Beziehung auf und verlangen dann Geld für Flugtickets, Zollgebühren oder Visa. Seien Sie vorsichtig bei Personen, die um Geld bitten, und überprüfen Sie die Echtheit vermeintlicher Geldüberweisungen.

Auch Online-Betrügereien mit Haustierverkäufen, Pop-up-Werbung und Marktplatzangebote sind in der Weihnachtszeit weit verbreitet. Betrüger geben sich als legitime Verkäufer aus, verlangen überhöhte Preise für Haustiere oder bieten gefälschte Preise an. Recherchieren und überprüfen Sie immer die Legitimität von Online-Verkäufern, bevor Sie einen Kauf tätigen.

Um sich zu schützen, empfiehlt Generalstaatsanwalt Henry, E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen bei Ihrem Kreditkartenunternehmen oder Ihrer Bank einzurichten, um betrügerische Aktivitäten umgehend zu erkennen. Aktualisieren Sie regelmäßig die Sicherheitssoftware Ihres Computers und führen Sie Virenscans durch, um Malware-Infektionen vorzubeugen. Vermeiden Sie außerdem Zahlungen mit Prepaid-Geschenkkarten, CashApp, Venmo oder Überweisungen. Entscheiden Sie sich für Kreditkarten, die einen besseren Schutz vor betrügerischen Transaktionen bieten.

Denken Sie daran, beim Umgang mit verdächtigen E-Mails, Social-Media-Anzeigen oder Textnachrichten mit Hyperlinks stets Vorsicht walten zu lassen. Anstatt auf diese Links zu klicken, besuchen Sie direkt die offizielle Website des Shops, um ein sicheres Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

If you suspect you have fallen victim to a scam, promptly file a police report and lodge a complaint with the Pennsylvania Office of Attorney General. They can be reached through their website, via email at [email protected], or by calling 1-800-441-2555.

Bleiben Sie wachsam und schützen Sie sich in dieser Saison vor Feiertagsbetrug!