Ab welchem ​​Alter kann man keine Gürtelrose mehr bekommen?

Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt, ist eine Virusinfektion, die einen schmerzhaften Ausschlag verursacht. Es wird durch das Varicella-Zoster-Virus verursacht, das gleiche Virus, das Windpocken verursacht. Während Gürtelrose Menschen jeden Alters betreffen kann, kommt sie häufiger bei älteren Erwachsenen und Personen mit geschwächtem Immunsystem vor. Doch ab welchem ​​Alter kann man keine Gürtelrose mehr bekommen? Lassen Sie uns dieser Frage nachgehen und etwas Licht ins Dunkel bringen.

Was ist die typische Altersspanne für Gürtelrose?

Gürtelrose kann in jedem Alter auftreten, am häufigsten tritt sie jedoch bei Personen über 50 Jahren auf. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erkrankt etwa jeder dritte Mensch in den Vereinigten Staaten im Laufe seines Lebens an Gürtelrose. Das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter, ab dem 50. Lebensjahr steigt die Inzidenz stark an.

Kann man ab einem bestimmten Alter Gürtelrose bekommen?

Während das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken, mit zunehmendem Alter zunimmt, gibt es kein bestimmtes Alter, in dem man nicht mehr an Gürtelrose erkranken kann. Sogar Personen in den Achtzigern oder Neunzigern können eine Gürtelrose entwickeln, wenn sie zuvor Windpocken hatten. Das Varicella-Zoster-Virus bleibt im Körper schlummernd, nachdem sich eine Person von Windpocken erholt hat, und kann sich später im Leben reaktivieren und Gürtelrose verursachen.

Kann man einer Gürtelrose vorbeugen?

Ja, Gürtelrose kann durch Impfung verhindert werden. Das CDC empfiehlt einen Zwei-Dosen-Impfstoff namens Shingrix für Erwachsene ab 50 Jahren. Dieser Impfstoff ist hochwirksam bei der Verringerung des Risikos einer Gürtelrose und ihrer Komplikationen. Es wird auch Personen empfohlen, die zuvor den älteren Gürtelrose-Impfstoff Zostavax erhalten haben.

Was sind die Symptome von Gürtelrose?

Zu den Symptomen einer Gürtelrose gehört typischerweise ein schmerzhafter Ausschlag, der als Band oder Streifen auf einer Körperseite erscheint. Dieser Ausschlag geht häufig mit Juckreiz, Kribbeln oder Brennen einher. Weitere Symptome können Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Lichtempfindlichkeit sein. Wenn diese Symptome bei Ihnen auftreten, ist es wichtig, umgehend einen Arzt aufzusuchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es kein bestimmtes Alter gibt, ab dem man nicht mehr an Gürtelrose erkranken kann. Während sie häufiger bei älteren Erwachsenen auftritt, kann Gürtelrose Menschen jeden Alters betreffen. Eine Impfung ist ein wirksames Mittel zur Vorbeugung von Gürtelrose, und die CDC empfiehlt den Shingrix-Impfstoff für Erwachsene ab 50 Jahren. Wenn bei Ihnen Symptome einer Gürtelrose auftreten, ist es wichtig, für die richtige Diagnose und Behandlung einen Arzt aufzusuchen.