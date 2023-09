Neue Methode zur Messung von Galaxienabständen mit zweiperiodischen RR-Lyr-Sternen

By

Astronomen haben eine neue Methode zur genauen Messung der Entfernungen von Galaxien mithilfe doppelperiodischer RR-Lyr-Sterne vorgeschlagen, die die Anzahl der Galaxien mit genauen Entfernungen um mehr als das Zwanzigfache erhöhen könnte. Diese Methode macht spektroskopische Beobachtungen überflüssig und macht sie effizienter und zugänglicher.

RR-Lyr-Sterne sind pulsierende Veränderliche, die mehr als doppelt so alt sind wie unsere Sonne und 100-mal heller leuchten. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen ihrer Pulsationsperiode und ihrer Leuchtkraft können diese Sterne als Standardkerzen zur Entfernungsmessung verwendet werden. Durch die Untersuchung doppelperiodischer RR-Lyr-Sterne haben Astronomen der Nationalen Astronomischen Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften einen Weg gefunden, den Entfernungsfehler von Galaxien auf 1–2 % zu optimieren.

Ungefähr 5 % der RR-Lyr-Sterne pulsieren mit mehr als einer Periode, und RR-Lyr-Sterne mit doppelter Periode sind einzigartig, da die beiden Perioden mit Sterneigenschaften wie Masse und Elementhäufigkeit verbunden sind. Durch die Analyse dieser Perioden stellen Astronomen eine Perioden-Leuchtkraft-Beziehung her, die unabhängig von der Elementhäufigkeit ist und genaue Entfernungsmessungen ermöglicht, ohne dass spektroskopische Beobachtungen erforderlich sind.

Die Verwendung doppelperiodischer RR-Lyr-Sterne liefert nicht nur zuverlässige Entfernungen, sondern auch wertvolle Informationen über die Elementhäufigkeit in Galaxien. Diese neue Methode eröffnet Möglichkeiten, hochpräzise Entfernungsmessungen allein aus der Photometrie zu erhalten und die Stichprobengröße von Galaxien mit präzisen Entfernungen erheblich zu erhöhen.

Mit Hilfe des China Space Station Telescope und des Vera C. Rubin Observatory sollen in Zukunft Zehntausende doppelperiodische RR-Lyr-Sterne in nahegelegenen Galaxien entdeckt werden. Mit dieser Entfernungsmessmethode hoffen Astronomen, eine intuitive 3D-Karte der Lokalen Gruppe zu erstellen und eine hochpräzise Hubble-Konstante zu erhalten.

Diese in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Forschung erweitert unser Verständnis der Galaxienentfernungen und bietet ein wertvolles Werkzeug für die Untersuchung des riesigen Universums.

„Die Verwendung von Double-Mode-RR-Lyrae-Sternen als robuste Entfernungs- und Metallizitätsindikatoren“ von Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang und Licai Deng, 19. Juni 2023, Nature Astronomy. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y