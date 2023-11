Neue Entdeckungen während der Lucy-Mission der NASA enthüllt

Während des jüngsten Vorbeiflugs der NASA am Asteroiden Dinkinesh im Hauptasteroidengürtel stellten Wissenschaftler überrascht fest, dass der Asteroid von einem kleinen Mond umkreist wird. Die Raumsonde Lucy hat ein Bild des Asteroiden und seines winzigen Begleiters aufgenommen, als dieser etwa 270 Meilen entfernt war.

Die Analyse der zur Erde zurückgesendeten Daten und Bilder bestätigte, dass Dinkinesh nur etwa eine halbe Meile breit ist, während sein Mond nur ein Zehntel dieser Größe hat. Diese Entdeckung trägt zum wachsenden Verständnis der vielfältigen Eigenschaften und Formationen innerhalb des Asteroidengürtels bei.

Die 2021 gestartete Lucy-Mission dient als Probe für die Untersuchung der größeren und rätselhafteren Asteroiden in der Nähe von Jupiter. Ziel ist es, bis 2027 den ersten dieser Asteroiden, die sogenannten Trojanischen Asteroiden, zu erreichen und mindestens sechs Jahre lang umfangreiche Erkundungen durchzuführen. Die ursprüngliche Zielliste von sieben Asteroiden wurde aufgrund aktualisierter wissenschaftlicher Ziele nun auf 11 erweitert.

Für den Asteroiden wurde der Name „Dinkinesh“ gewählt, was in der amharischen Sprache Äthiopiens „Du bist wunderbar“ bedeutet. Dieser Name ehrt auch das berühmte 3.2 Millionen Jahre alte Skelett eines menschlichen Vorfahren, das in den 1970er Jahren in Äthiopien entdeckt wurde und als Lucy bekannt ist. Als Hommage an diesen bahnbrechenden archäologischen Fund trägt die Raumsonde denselben Namen.

Die Entdeckung eines Mondes um Dinkinesh verdeutlicht die komplexe Natur von Asteroiden und ihr Potenzial für überraschende Entdeckungen. Dieser Befund ebnet den Weg für weitere Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung dieser Himmelskörper. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die von der Lucy-Mission gesammelten Daten wertvolle Einblicke in die Geschichte und Zusammensetzung der Asteroiden im Hauptasteroidengürtel und darüber hinaus liefern werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist die Mission der Raumsonde Lucy?

Die Raumsonde Lucy hat die Mission, die trojanischen Asteroiden in der Nähe von Jupiter zu erforschen und wertvolle Einblicke in diese rätselhaften Himmelskörper zu liefern.

2. Wie groß ist der Asteroid Dinkinesh?

Dinkinesh hat eine Breite von etwa einer halben Meile und ist damit ein relativ kleiner Asteroid innerhalb des Hauptasteroidengürtels.

3. Welche Bedeutung hat der um Dinkinesh entdeckte Mond?

Die Entdeckung eines Mondes um Dinkinesh erweitert unser Wissen über die komplexe Struktur des Asteroiden und bietet weitere Möglichkeiten für die Untersuchung der Entstehung und Entwicklung von Asteroiden.

4. Warum heißt der Asteroid Dinkinesh?

Der Name „Dinkinesh“ bedeutet in der amharischen Sprache Äthiopiens „Du bist wunderbar“ und ist auch der Name des berühmten menschlichen Ahnenskeletts namens Lucy. Als Hommage an diese wichtige archäologische Entdeckung trägt die Raumsonde denselben Namen.