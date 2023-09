Asteroid stürzte von der Dart-Mission der NASA ab und verhielt sich seltsam

By

Ein Asteroid, der von der NASA-Raumsonde Dart absichtlich getroffen wurde, um seinen Kurs zu ändern, zeigt nun ein merkwürdiges Verhalten. Die Raumsonde kollidierte im September letzten Jahres mit dem Asteroiden Dimorphos im Rahmen eines Experiments, mit dem die Abwehrfähigkeit der Erde gegen mögliche Asteroideneinschläge getestet werden sollte. Doch ein Lehrer und seine Klasse, die den Stein untersuchten, stellten kürzlich fest, dass er sich seit der Kollision auf unerwartete und ungewöhnliche Weise bewegte.

Der kleinere Asteroid Dimorphos umkreist einen größeren Asteroiden namens Didymos. Durch den erfolgreichen Absturz in Dimorphos konnte die Dart-Mission ihre Umlaufbahn erheblich verändern. Dart, was für Double Asteroid Redirection Test steht, nutzte ein Raumschiff von der Größe eines Kühlschranks, um mit dem Asteroiden zu kollidieren. Diese Kollision sollte feststellen, ob eine ähnliche Methode verwendet werden könnte, um den Kurs eines gefährlichen Asteroiden zu ändern, der auf die Erde zusteuert.

Doch ein Team von Kindern und ihr Lehrer Jonathan Swift an der Thacher School in Kalifornien machten mit ihrem Schulteleskop eine überraschende Entdeckung. Sie stellten fest, dass sich die Umlaufbahn von Dimorphos nach dem Einschlag weiter verlangsamte, was nicht den Erwartungen entsprach. Diese Entdeckung wurde auf einem Treffen der American Astronomical Society vorgestellt und wird wahrscheinlich alle zukünftigen Asteroiden-Umleitungsmissionen der NASA beeinflussen.

Eine mögliche Erklärung für die anhaltende Veränderung der Umlaufbahn des Asteroiden ist, dass der Einschlag dazu führte, dass Material, darunter große Steine, in die Oberfläche des Asteroiden geschleudert wurde und schließlich zurückfiel, wodurch sich seine Umlaufbahn weiter veränderte. Die Europäische Weltraumorganisation plant, im Jahr 2026 eine Mission namens Hera zu starten, um Dimorphos zu untersuchen und möglicherweise weitere Informationen über sein Verhalten nach der Kollision zu enthüllen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kollision der NASA-Mission Dart mit dem Asteroiden Dimorphos zu unerwarteten Veränderungen in der Umlaufbahn des Asteroiden geführt hat. Weitere Studien und Missionen, wie die bevorstehende Hera-Mission, werden Wissenschaftlern helfen, die Risiken von Asteroideneinschlägen auf der Erde besser zu verstehen und möglicherweise zu mindern.

