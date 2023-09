Assassin's Creed: Black Flag vorübergehend nicht auf Steam verfügbar

By

Das beliebte Spiel Assassin's Creed: Black Flag verschwand kürzlich unerwartet aus dem Steam-Store, was Gerüchte über ein Remake oder eine Überraschungsveröffentlichung aufkommen ließ. Ubisoft hat jedoch klargestellt, dass die Entfernung nicht beabsichtigt war und auf ein technisches Problem zurückzuführen war. Die Teams von Ubisoft arbeiten aktiv daran, das Problem zu beheben und das Spiel wieder zum Kauf anzubieten.

Assassin's Creed 4: Black Flag, das vor 10 Jahren veröffentlicht wurde, ist nach wie vor eines der besten der Reihe. Es erhielt großes Lob für seine großartige Grafik, sein unterhaltsames Gameplay und seine fesselnde offene Welt im Piraten-Stil. Natürlich haben Fans des Spiels Interesse an einem möglichen Remake bekundet.

Anfang des Jahres deutete ein Bericht von Kotaku darauf hin, dass Ubisoft bereits an einem Remake von Black Flag arbeite. Wenn das Projekt jedoch existiert, befindet es sich wahrscheinlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Neben der Möglichkeit eines Remakes entwickelt Ubisoft auch Skull and Bones weiter, ein Multiplayer-Pirateriespiel, das aus der Seekampfmechanik von Black Flag hervorgegangen ist.

Während die Entfernung von Black Flag von Steam möglicherweise Hoffnung auf eine große Ankündigung geweckt hat, hat Ubisoft klargestellt, dass dies nicht der Fall ist. Das technische Problem, das zur Nichtverfügbarkeit des Spiels führte, steht in keinem Zusammenhang mit geplanten Veröffentlichungen oder Remakes. Fans müssen auf weitere Updates von Ubisoft bezüglich der Verfügbarkeit von Assassin's Creed: Black Flag auf Steam warten.

Quellen:

– PC-Spieler

– Kotaku