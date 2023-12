Verlassene Eisenbahnschienen könnten in Rad- und Wanderwege umgewandelt werden

By

Bei einer aktuellen Untersuchung wurde gefragt, ob der Zug immer noch entlang der Stratford Road/US 158 fährt und ob die stillgelegten Bahnstrecken in Rad- und Wanderwege umgewandelt werden könnten. Die Antwort lautet nein, da diese Gleise seit vielen Jahren nicht mehr von Zügen genutzt werden. Allerdings verzichten Eisenbahnunternehmen selten auf ihre Wegerechte.

Ben Woeber, der Fahrrad- und Fußgängerkoordinator des Verkehrsministeriums der Stadt Winston-Salem, brachte etwas Licht in die Angelegenheit. Laut Woeber ist die Bahnstrecke zwar möglicherweise inaktiv, Norfolk Southern hat sie jedoch nicht offiziell aufgegeben. Daher besteht derzeit keine Möglichkeit, einen Wanderweg entlang dieser Route zu verfolgen. Er verglich dies mit den Erfahrungen der Stadt mit NCDOT Rail und dem Long Branch Trail, wo NCDOT Rail kooperativer Partner bei der Entwicklung eines Weges entlang des Eisenbahnkorridors war. Es gibt Pläne, diesen Weg weiter auszubauen.

Die Stadt erkennt den Wert von Schienenwegprojekten an, kann diese aber nur verfolgen, wenn eine bereitwillige Eisenbahngesellschaft als Partner dabei ist. Im Fall der Eisenbahnlinie Stratford Road/US 158 besteht derzeit leider keine solche Partnerschaft.

Allerdings erfreut sich das Konzept, stillgelegte Eisenbahnschienen in Wander- und Radwege umzuwandeln, im ganzen Land immer größerer Beliebtheit. Die Gemeinden erkennen das Potenzial und die Vorteile der Nutzung dieser ungenutzten Korridore. Indem sie sie in Wege umwandeln, schaffen sie sichere und angenehme Räume, in denen Einzelpersonen nach Belieben spazieren gehen, laufen oder Rad fahren können. Diese Wege verbinden oft verschiedene Stadtteile, bieten alternative Transportwege und fördern einen aktiven und gesunden Lebensstil.

Auch wenn die betreffende Bahnstrecke derzeit möglicherweise nicht für eine Umnutzung zur Verfügung steht, haben viele andere Gemeinden erfolgreich Schienen- und Trassenprojekte umgesetzt. Durch die Zusammenarbeit zwischen Stadtbehörden, Eisenbahnbehörden und Gemeindeorganisationen können diese Projekte Wirklichkeit werden und sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine Reihe von Freizeit- und Transportmöglichkeiten bieten.

