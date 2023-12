Gefahren, wenn man sich auf Vorhersagen künstlicher Intelligenz verlässt: Die Wahrheit ans Licht bringen

Künstliche Intelligenz ist zu einem wichtigen Werkzeug zur Vorhersage zukünftiger Ergebnisse in verschiedenen Branchen geworden. Ob Banken KI nutzen, um Kreditrückzahlungen zu ermitteln, Krankenhäuser, die Krankheitsrisiken vorhersagen, oder Autoversicherungsgesellschaften, die Unfallwahrscheinlichkeiten berechnen – der Einsatz von Algorithmen scheint viele gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die Realität ist jedoch, dass der Einsatz von KI aufgrund von Problemen wie Datenlecks und Stichprobenverzerrungen katastrophale Folgen haben kann.

Forscher wie Sayash Kapoor vom Center for Information Technology Policy der Princeton University warnen vor den potenziellen Gefahren, wenn man sich blind auf KI verlässt. Kapoor hat zahlreiche Fälle fehlerhafter Vorhersagen in der wissenschaftlichen Forschung aufgedeckt, die ohne Berücksichtigung der Anwendbarkeit in der realen Welt veröffentlicht wurden. Trotz der schieren Menge an Code für maschinelles Lernen in Forschungsarbeiten lassen sich diese Erkenntnisse oft nicht in praktische Fortschritte umsetzen.

Die Folgen fehlerhafter KI-Vorhersagen können weitreichende Auswirkungen haben. Zehntausende niederländische Eltern wurden aufgrund fehlerhafter Ergebnisse eines Algorithmus fälschlicherweise des Betrugs beschuldigt. Ein weiteres alarmierendes Beispiel betraf einen Algorithmus zur Identifizierung von Krankenhauspatienten mit hohem Sepsisrisiko. Seine Tendenz, Fehlalarme zu erzeugen und echte Fälle zu übersehen, gab jedoch Anlass zu ernsthafter Besorgnis.

Die Verbreitung dieser Probleme in verschiedenen Bereichen ist bemerkenswert. Kapoor behauptet, dass Hunderte von Forschungsarbeiten ähnliche Mängel beim maschinellen Lernen aufzeigen. Die Abhängigkeit von KI sollte nicht blind akzeptiert werden, ohne ihre Grenzen und potenziellen Fallstricke kritisch zu bewerten.

Während die Debatte über KI und ihre Anwendungen weitergeht, ist es für Forscher und Praktiker von entscheidender Bedeutung, die Mängel von KI-Vorhersagen anzugehen. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Algorithmen gründlich getestet und validiert werden und strengen ethischen Standards unterliegen. Nur wenn diese Probleme verstanden und behoben werden, kann das Versprechen der KI vollständig verwirklicht werden, ohne das Wohlergehen des Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes zu gefährden.