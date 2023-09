Künstliche Intelligenz hilft bei der Analyse von Pollen und Umweltveränderungen

By

Wissenschaftler nutzen eine Kombination aus schneller Bildgebung und künstlicher Intelligenz, um Pollen zu analysieren und Einblicke in aktuelle und historische Umweltveränderungen zu gewinnen. Pollenkörner verschiedener Pflanzenarten haben einzigartige Formen, die identifiziert und analysiert werden können, um die Pflanzenzusammensetzung bestimmter Zeiträume zu verstehen, die möglicherweise Millionen von Jahren zurückreichen. Allerdings ist die herkömmliche Methode der manuellen Zählung der Pollenarten mithilfe eines Lichtmikroskops zeitaufwändig.

Forscher der University of Exeter und der Swansea University nutzen nun Technologien wie bildgebende Durchflusszytometrie und künstliche Intelligenz, um ein System zu entwickeln, das Pollen schnell und genau identifizieren und kategorisieren kann. Dieses System trägt nicht nur dazu bei, ein umfassenderes Verständnis der früheren Flora zu erlangen, sondern hat auch das Potenzial, genauere Pollenwerte in der heutigen Umgebung zu liefern, was Personen mit Heuschnupfen zugute kommt.

Das Team hat das System bereits genutzt, um einen 5,500 Jahre alten Abschnitt eines Seesedimentkerns schnell zu analysieren und über tausend Pollenkörner in weniger als einer Stunde zu klassifizieren, eine Aufgabe, die mit herkömmlichen Methoden bis zu acht Stunden gedauert hätte. Das System kombiniert bildgebende Durchflusszytometrie zur Erfassung von Pollenbildern und eine einzigartige Form von Deep-Learning-basierter künstlicher Intelligenz zur Identifizierung verschiedener Pollenarten, selbst bei unvollständigen Proben.

Ziel der Forscher ist es, das System in Zukunft weiter zu verfeinern und auf den Markt zu bringen und seine Anwendungsmöglichkeiten auf die Untersuchung von Gräserpollen auszuweiten, die für Heuschnupfenkranke ein großer Reizstoff sind. Durch das Verständnis, welche Pollen zu bestimmten Zeiten vorherrschen, könnte die Pollenvorhersage verbessert werden, sodass Personen mit Heuschnupfen ihre Exposition planen und reduzieren können.

Dieser innovative Ansatz, der Bildgebung, künstliche Intelligenz und Pollenanalyse kombiniert, hat das Potenzial, neue Erkenntnisse über Biodiversität, Klimawandel und Allergenerkennung in verschiedenen Umgebungen zu gewinnen.

Quelle: Universität Exeter

Quellen:

– „Deduktive automatisierte Pollenklassifizierung in Umweltproben mittels explorativem Deep Learning und bildgebender Durchflusszytometrie“, New Phytologist (2023).