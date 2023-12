Das Army Corps of Engineers bereitet die Beseitigung des Elizabeth-Staudamms vor und schafft so neue Möglichkeiten für Bootsfahrer und Fische

Das Army Corps of Engineers bereitet sich auf den Abriss des alten Elizabeth-Staudamms im Jahr 2024 vor. Während die Entfernung des Staudamms voraussichtlich die kommerzielle Schifffahrt auf dem Fluss verbessern wird, bestehen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Fischlebensräume. Um mögliche Störungen abzumildern, hat das Army Corps of Engineers einen riesigen Kran eingesetzt, um Eimer mit Steinen in den Monongahela River in der Nähe von Elizabeth Borough zu werfen.

Der Hauptzweck dieses Projekts besteht darin, den durch den Dammabbau verursachten Verlust des Unterwassereffekts auszugleichen. Durch das Fehlen des Damms werden kilometerlange Flussabschnitte für Bootsfahrten, Freizeitaktivitäten und ungehinderte Fischpassagen frei. Laut Kristina Shultz, einer Biologin beim US Army Corps of Engineers, wird die Entfernung des Damms einer Vielzahl von Fischarten wie Zander, Barsch und Moschus zugute kommen.

Durch das abgelagerte Gestein werden Fischriffe entstehen, die insbesondere während der Laichzeit wichtige Lebensräume für Fische in der Region bieten. Diese Initiative gilt nicht nur für den Elizabeth Dam; Insgesamt wird es 73 Riffe in fünf Abschnitten von Braddock bis Charleroi geben. Diese Entwicklung ist nicht nur für Fische spannend, sondern auch für Bootsfahrer und Freizeitnutzer des unteren Monongahela-Flusses, da sie ihr Erlebnis auf dem Wasser verbessern wird.

Wenn sich Freizeitbootfahrer auf den Monongahela River begeben, müssen sie sich dieser Felsriffe bewusst sein. In einigen Bereichen ist die Durchfahrtshöhe geringer als etwa einen Meter. Bootsfahrern wird empfohlen, in der Nähe dieser Strukturen Vorsicht walten zu lassen und für eine sichere Navigation die auf der LRP-Website verfügbaren Navigationskarten zu konsultieren.

Mit der erwarteten Entfernung des Elizabeth-Staudamms strebt das Army Corps of Engineers danach, ein Gleichgewicht zwischen der Verbesserung der kommerziellen Schifffahrt und der Erhaltung der Fischlebensräume zu finden. Dieses Projekt eröffnet sowohl Bootsfahrern als auch Meeresbewohnern neue Möglichkeiten und sorgt für ein lebendiges und nachhaltiges Ökosystem am Monongahela River.

