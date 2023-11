Die sich weiterentwickelnde Konsolenversion von Ark: Survival Ascended

By

Ark: Survival Ascended, das mit Spannung erwartete Unreal Engine 5-Remake des beliebten Spiels Ark: Survival Evolved, hat bei Konsolenspielern Aufregung und Enttäuschung ausgelöst. Das Entwicklerstudio Wildcard hat einen Veröffentlichungstermin für die Xbox-Version bekannt gegeben und gleichzeitig die Veröffentlichung der PlayStation 5 verzögert.

In einem aktuellen Beitrag auf Twitter bestätigte Studio Wildcard, dass Ark: Survival Ascended am 21. November um 9:12 Uhr Pacific Pacific / 5:XNUMX Uhr Eastern / XNUMX:XNUMX Uhr UK auf Xbox Series X und S erscheinen wird. Diese Ankündigung hat bei Ark-Enthusiasten Hoffnung geweckt, die in der Vergangenheit skeptisch gegenüber der Zuverlässigkeit der Veröffentlichungstermine von Studio Wildcard waren.

Allerdings müssen PlayStation 5-Spieler noch etwas warten, da sich die Veröffentlichung von Ark: Survival Ascended auf dieser Plattform auf Anfang Dezember verzögert hat. Als Grund für die Verzögerung nannte Studio Wildcard „einige Probleme“, die während des Zertifizierungsprozesses mit Sony aufgetreten sind. Es wird spekuliert, dass das plattformübergreifende Spielen zu Komplikationen führen könnte, aber Studio Wildcard versichert den Spielern, dass sie fleißig daran arbeiten, das bestmögliche plattformübergreifende Erlebnis zu bieten.

Trotz der Konsolenverzögerungen gilt der Steam-Start von Ark: Survival Ascended als erfolgreich. Das Spiel wurde in nur zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung über 600,000 Mal verkauft. Bei einigen Spielern traten jedoch Leistungsprobleme auf, die das gesamte Spielerlebnis beeinträchtigten. Studio Wildcard hat diese Bedenken erkannt und sich verpflichtet, sie durch Patches und Updates zu beheben.

Während Ark: Survival Ascended weiterhin Verbesserungen erfährt, erfreut sich sein Vorgänger, Ark: Survival Evolved, weiterhin großer Beliebtheit bei den Spielern. Derzeit spielen mehr Leute aktiv das Originalspiel als seine remasterte Version.

Ganz gleich, ob Spieler sehnsüchtig auf die Konsolenveröffentlichung warten oder das Spiel auf Steam genießen, die Welt von Ark: Survival Ascended bietet ein spannendes Abenteuer voller Dinosaurier, Überlebensherausforderungen und ein sich entwickelndes Spielerlebnis.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended ist ein Remake des Originalspiels Ark: Survival Evolved, das von Studio Wildcard mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurde. Es bietet ein fesselndes Überlebenserlebnis in einer Welt voller prähistorischer Kreaturen.

2. Wann erscheint Ark: Survival Ascended auf Xbox?

Ark: Survival Ascended wird am 21. November um 9:12 Uhr Pazifik / 5:XNUMX Uhr Ostküste / XNUMX:XNUMX Uhr UK auf Xbox Series X und S veröffentlicht.

3. Warum wurde die Veröffentlichung von Ark: Survival Ascended für PlayStation 5 verzögert?

Die Veröffentlichung von Ark: Survival Ascended für PlayStation 5 wurde aufgrund „einiger Probleme“ während des Zertifizierungsprozesses mit Sony auf Anfang Dezember verschoben. Studio Wildcard arbeitet daran, diese Probleme zu lösen und den Spielern das bestmögliche plattformübergreifende Erlebnis zu bieten.

4. Gab es beim Steam-Start von Ark: Survival Ascended irgendwelche Herausforderungen?

Ja, beim Steam-Start von Ark: Survival Ascended kam es zu Leistungsproblemen, die sich auf die Veröffentlichung des Spiels auswirkten. Studio Wildcard hat diese Bedenken erkannt und arbeitet aktiv daran, sie durch Patches und Updates zu beheben.

5. Wie ist die Popularität von Ark: Survival Evolved im Vergleich zu Ark: Survival Ascended?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels spielen mehr Spieler aktiv Ark: Survival Evolved als Ark: Survival Ascended. Mit fortlaufenden Verbesserungen und Updates verspricht die Remastered-Version jedoch ein spannendes und sich weiterentwickelndes Spielerlebnis.