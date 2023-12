Einwohner von Amherst streben nach Transparenz im Haushaltsprozess

Die Einwohner von Amherst fordern mehr Transparenz im Haushaltsprozess der Stadt für 2024, nachdem sie sich von einer erheblichen Steuererhöhung in diesem Jahr überrascht fühlten. Die Stadtverwaltung stimmte einer Steuererhöhung von 11.4 Prozent zu, was nach Ansicht einiger Einwohner erhebliche Auswirkungen auf ihre Finanzen haben wird, insbesondere da die Kosten für lebenswichtige Güter und Dienstleistungen weiter steigen.

Stadtverwalter Brian Kulpa verteidigt die Entscheidung und erklärt, dass die vorgeschlagene Steuererhöhung Mitte September veröffentlicht wurde und dass die Stadt ihre Haushaltsentwürfe online gestellt und mehrere öffentliche Anhörungen abgehalten habe, bevor sie für die Aufhebung der staatlichen Steuerabgabe stimmte.

Kritiker argumentieren jedoch, dass mehr getan werden müsste, um die Bewohner zu informieren und sie in den Budgetentscheidungsprozess einzubeziehen. Als Reaktion auf die Gegenreaktion hat Stadtrat Shawn Lavin einen Beschluss vorgeschlagen, um den Haushaltsprozess der Stadt im Stadtgesetz zu festigen. Der Beschluss würde die Erstellung einer Übersicht über den Bürgerhaushalt erfordern, einem zusammenfassenden Dokument in einfacher Sprache, in dem die spezifischen Kapitalausgaben aufgeführt und dargelegt werden, wie die Bewohner an dem Prozess teilnehmen können.

Die Stadt verfügt derzeit über einen überparteilichen Haushaltsüberprüfungsausschuss, dem sowohl Einwohner als auch Gesetzgeber angehören. Kulpa bekräftigt, dass die aktuellen Praktiken der Stadt mit der vorgeschlagenen Resolution übereinstimmen, und betont, dass die Haushaltsinformationen weiterhin veröffentlicht und in öffentlichen Anhörungen diskutiert werden.

Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen aus der Erhöhung werden verschiedene Projekte finanziert, darunter ein 33 Millionen US-Dollar teures LED-Lichtprojekt, offene Stellen bei der Polizei und Investitionen in neue Straßen- und Polizeifahrzeuge. Diese Ausgaben zielen darauf ab, frühere Defizite zu beheben und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.

Kulpa hofft, dass das Straßenlaternenprojekt bis zum nächsten Jahr zu Einsparungen führen und im Jahr 2025 letztlich den Geldbeutel der Bewohner entlasten wird. Er räumt ein, dass die Erreichung dieses Ziels kontinuierliche Anstrengungen erfordert.

Lavins Beschluss wird bei der nächsten Stadtratssitzung vorgestellt, und im neuen Jahr wird eine öffentliche Anhörung und Abstimmung erwartet. Der Erfolg des Vorschlags hängt von der Unterstützung der Gemeinde ab, und Lavin mobilisiert die Bewohner mit einer Petition und betont die Notwendigkeit dieser notwendigen Änderung im Haushaltsprozess der Stadt.