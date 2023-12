Die komplizierten Nasenknochen der Arktischen Robben: Eine bemerkenswerte Anpassung zum Überleben in extremer Kälte

By

Zusammenfassung: Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass arktische Robben über einzigartige Nasenknochenstrukturen verfügen, die ihnen helfen, den eisigen Temperaturen ihrer eisigen Lebensräume standzuhalten. Die komplizierten, labyrinthartigen Knochen, die als Maxilloturbinate oder Nasenmuscheln bekannt sind, ermöglichen es den Robben, beim Atmen Wärme und Feuchtigkeit zu speichern. Die Komplexität dieser Strukturen spielt eine entscheidende Rolle für das Überleben der Robben in ihrer kalten und trockenen Umgebung.

Arktische Robben haben, ähnlich wie andere Tiere, die in kalten Regionen leben, spezielle Anpassungen entwickelt, um mit extremen Bedingungen zurechtzukommen. Matthew Mason und ein Forscherteam der Universität Cambridge führten eine Studie durch, in der sie die Nasenknochen von Bartrobben (Erignathus barbatus), die häufig in der Arktis vorkommen, mit denen von Mönchsrobben im Mittelmeer (Monachus monachus) verglichen. CT-Scans ergaben, dass beide Arten zwar komplizierte Oberkiefermuscheln besaßen, die Bartrobben jedoch deutlich dichtere und komplexere Nasenknochen aufwiesen.

Die Form und Komplexität der Nasenknochen tragen zu ihrer Funktionalität bei. Wenn Luft durch die Maxilloturbinate strömt, erwärmt und befeuchtet das sie umgebende Gewebe die Luft, bevor sie die Lunge der Robben erreicht. Beim Ausatmen wird derselbe Weg eingeschlagen, wodurch Wärme und Feuchtigkeit effektiv zurückgehalten werden.

Es wurden Computermodellierungsexperimente durchgeführt, um die Effizienz der Dichtungen bei der Speicherung von Wärme und Feuchtigkeit bei Temperaturen von -30 °C (-22 °F) und 10 °C (50 °F) zu messen. Das Forschungsteam fand heraus, dass die Mittelmeer-Mönchsrobbe pro Atemzug bei -30 °C im Vergleich zur Bartrobbe 1.45-mal mehr Wärme und 3.5-mal mehr Wasser verlor. In ähnlicher Weise verlor die Mönchsrobbe bei 10 °C etwa 1.5-mal mehr Wärme und Wasser als ihr arktisches Gegenstück.

Wissenschaftler glauben, dass sich die Komplexität und Dichte der Maxilloturbinate bei Bartrobben als bemerkenswerte Anpassung an ihre raue arktische Umgebung entwickelt hat. Die komplizierten Nasenknochenstrukturen ermöglichen es den Robben, wertvolle Wärme und Feuchtigkeit zu speichern, die andernfalls verloren gehen würden. Signe Kjelstrup von der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie erklärt, dass diese komplexe Struktur für das Überleben der Robben in der Arktis entscheidend ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung der einzigartig komplexen Nasenknochenstrukturen arktischer Robben Licht auf die bemerkenswerten Anpassungen wirft, die es diesen Tieren ermöglichen, in extremer Kälte zu gedeihen. Das Verständnis der Mechanismen hinter ihrer Wärme- und Feuchtigkeitsspeicherung kann zur weiteren Forschung über die Anpassung von Tieren an extreme Umgebungen beitragen und potenzielle Anwendungen in der menschlichen Technologie inspirieren.