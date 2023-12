Anpassung arktischer Robben: Wie komplexe Nasenknochen ihnen helfen, die Kälte zu überleben

By

Zusammenfassung:

Arktische Robben haben eine bemerkenswerte Anpassung entwickelt, um eisigen Temperaturen standzuhalten – komplizierte Nasenknochen, die ihnen helfen, Wärme zu speichern. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass zahlreiche Vögel und Säugetiere dünne, poröse Nasenknochen besitzen, die Maxilloturbinate oder Nasenmuscheln genannt werden. Wenn Luft durch diese Strukturen strömt, erwärmt und befeuchtet das umliegende Gewebe die Luft, bevor sie die Lunge erreicht, und beim Ausatmen verhindert der gleiche Weg, dass Wärme und Feuchtigkeit entweichen. Die Komplexität dieser Nasenknochen korreliert mit der Effizienz des Prozesses. Eine aktuelle Studie von Matthew Mason und seinem Team an der Universität Cambridge zeigt jedoch, dass arktische Robben, insbesondere Bartrobben, die komplexesten Kiefermuscheln besitzen, die jemals beobachtet wurden.

Mithilfe von CT-Scans verglichen die Forscher die Nasenknochen von Bartrobben mit denen von Mittelmeer-Mönchsrobben. Die Ergebnisse zeigten, dass Bartrobben dichtere und komplexere Nasenknochen hatten, was auf eine hochentwickelte Struktur zur Wärme- und Feuchtigkeitsspeicherung hinweist. Anschließend wurden Computermodelle verwendet, um die Fähigkeit der Robben zu bewerten, Wärme und Feuchtigkeit bei Temperaturen von -30 °C und 10 °C (-22 °F und 50 °F) zu speichern. Es wurde festgestellt, dass die Bartrobben die Mönchsrobben bei beiden Temperaturen deutlich übertrafen und weniger Wärme und Wasser pro Atemzug verloren.

Diese Anpassung ist entscheidend für das Überleben der arktischen Robben in ihren eiskalten Lebensräumen. Es ermöglicht ihnen, in kalten und trockenen Umgebungen zu gedeihen, wo andere Arten Schwierigkeiten haben, Wärme und Feuchtigkeit zu speichern. Signe Kjelstrup von der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie erklärt, dass sich die komplexe Nasenknochenstruktur speziell entwickelt hat, um Leben in der Arktis zu ermöglichen.

Diese Forschung wirft Licht auf die bemerkenswerten Anpassungen arktischer Robben und vertieft unser Verständnis darüber, wie sich Tiere an extreme Umgebungen anpassen. Es unterstreicht auch, wie wichtig es ist, die Schöpfungen der Natur zu studieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, die auf verschiedene Bereiche wie Biomimetik und Thermoregulationstechnik anwendbar sein können.