Arktische Robben passen sich mit komplizierten Nasenknochen an extreme Kälte an

Zusammenfassung: Arktische Robben haben eine bemerkenswerte Anpassung entwickelt, um in kalten Klimazonen zu überleben – komplizierte Nasenknochen, die dabei helfen, Wärme und Feuchtigkeit in ihrem Körper zu halten. Forscher der Universität Cambridge haben herausgefunden, dass arktische Robben wie die Bartrobbe die komplexesten Nasenknochen haben, die jemals beschrieben wurden. Diese labyrinthartigen Knochen, die als Maxilloturbinate oder Nasenmuscheln bekannt sind, ermöglichen es den Robben, die Luft, die sie einatmen, zu erwärmen und zu befeuchten, bevor sie ihre Lungen erreicht. Die komplizierte Struktur der Nasenknochen vergrößert die Oberfläche und sorgt so für eine effizientere Speicherung von Wärme und Feuchtigkeit. Im Vergleich dazu haben Tiere, die in wärmeren Klimazonen leben, weniger komplexe Nasenknochen. Ein Computermodell ergab, dass die Bartrobben bei extremen Temperaturen deutlich weniger Wärme und Wasser verloren als die Mittelmeer-Mönchsrobbe, was die Wirksamkeit ihrer Nasenknochenstruktur unterstreicht. Diese Forschung legt nahe, dass sich die komplexen Nasenknochen speziell entwickelt haben, um arktischen Robben das Überleben in ihrer extremen Umgebung zu ermöglichen.

Arktische Robben haben eine einzigartige Anpassung entwickelt, um den rauen Bedingungen ihrer eisigen Lebensräume standzuhalten. Laut einer aktuellen Studie von Wissenschaftlern der Universität Cambridge besitzen diese Robben unglaublich komplizierte Nasenknochen, die dabei helfen, ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten.

Diese spezialisierten Nasenknochen, die als Maxilloturbinate oder Nasenmuscheln bezeichnet werden, ähneln einer labyrinthartigen Struktur. Während die Robben einatmen, strömt Luft durch die Kiefermuscheln, wodurch das umliegende Gewebe die Luft erwärmen und befeuchten kann, bevor sie ihre Lungen erreicht. Beim Ausatmen folgt die Luft demselben Weg und fängt Wärme und Feuchtigkeit effektiv ein, um deren Verlust zu verhindern.

Die Komplexität der Nasenknochenstruktur spielt eine entscheidende Rolle für ihre Effizienz. Tiere, die in kalten und trockenen Klimazonen leben, wie zum Beispiel arktische Rentiere, weisen im Vergleich zu Tieren, die in wärmeren Regionen leben, komplexere Kiefermuscheln auf.

Forscher führten kürzlich CT-Scans einer in der Arktis verbreiteten Bartrobbe sowie einer Mittelmeer-Mönchsrobbe durch. Während beide Arten komplizierte Nasenknochen aufwiesen, besaß die Bartrobbe dichtere und kompliziertere Nasenknochen als alle zuvor dokumentierten. Diese Komplexität ermöglicht es der Bartrobbe, eine größere Menge an Wärme und Feuchtigkeit zu speichern.

Die Wissenschaftler nutzten ein Computermodell, um den Energieverlust als Wärme bei physikalischen Prozessen zu messen. Beim Vergleich der Wärme- und Wasserverluste beider Robben bei Temperaturen von -30 °C und 10 °C stellten sie fest, dass die Mittelmeer-Mönchsrobbe im Vergleich zur Bartrobbe 1.45-mal mehr Wärme und 3.5-mal mehr Wasser pro Atemzug verlor. Die gewundenere Nasenknochenstruktur der Bartrobbe wurde speziell entwickelt, um das Überleben in der Arktis zu erleichtern.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf die bemerkenswerten Anpassungen arktischer Robben und liefert Erkenntnisse darüber, wie sie in extremen Umgebungen gedeihen. Das Verständnis dieser Anpassungen trägt nicht nur zu unserem Wissen über arktische Ökosysteme bei, sondern bietet auch Inspiration für bioinspirierte Designs, die in verschiedenen Bereichen Anwendung finden können.