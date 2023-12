Zusammenfassung:

Neue Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern der Universität Cambridge zeigen, dass arktische Robben eine beeindruckende Anpassung entwickelt haben, um in eisigen Umgebungen warm zu bleiben. Die Studie ergab, dass diese Robben über komplizierte, labyrinthartige Nasenknochen, sogenannte Maxilloturbinate, verfügen, die ihnen helfen, Wärme und Feuchtigkeit zu speichern. Die Struktur dieser Nasenknochen ist bei arktischen Robben komplexer als bei jedem anderen bekannten Tier. Durch den Vergleich von Bartrobben, die häufig in der Arktis vorkommen, mit Mönchsrobben aus dem Mittelmeerraum stellten die Forscher fest, dass die Nasenknochen der Bartrobben dichter und komplizierter waren. Mithilfe von Computermodellen wurde die Menge an Wärme und Wasser gemessen, die jede Robbe bei unterschiedlichen Temperaturen verliert. Dabei zeigte sich, dass die Bartrobbe viel effizienter darin ist, Wärme und Feuchtigkeit in ihrem Körper zu speichern.

Abweichender Artikel:

Die bemerkenswerte Anpassung arktischer Robben an das Überleben in extrem kalten Klimazonen

Arktische Robben haben eine außergewöhnliche Anpassung entwickelt, um in ihren eiskalten Lebensräumen zu gedeihen. Bei diesen Robben wurden komplizierte und labyrinthartige Nasenknochen, sogenannte Maxilloturbinate, entdeckt. Im Gegensatz zu allen anderen Tieren sind die Nasenknochen der Arktischen Robben außergewöhnlich komplex und dicht. Forscher der Universität Cambridge haben eine umfassende Studie durchgeführt, in der sie Bartrobben, die überwiegend in der Arktis vorkommen, mit Mönchsrobben im Mittelmeer vergleichen. Diese bahnbrechende Forschung hat die überlegenen Wärme- und Feuchtigkeitsspeicherfähigkeiten der Bartrobbe aufgezeigt.

Luft, die durch die Kiefermuskulatur strömt, erwärmt und befeuchtet das umliegende Gewebe, bevor sie die Lunge erreicht. Die ausgeatmete Luft folgt demselben Weg und speichert so wertvolle Wärme und Feuchtigkeit. Es wurde beobachtet, dass Tiere, die in kälteren und trockeneren Umgebungen leben, kompliziertere Oberkiefermuscheln besitzen. Dies gilt für arktische Rentiere und jetzt, wie diese Studie bestätigt, auch für arktische Robben.

Durch den Einsatz von Computermodellen zur Analyse der Menge an Wärme und Wasser, die durch physikalische Prozesse verloren geht, haben Wissenschaftler die Wärme- und Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit der Robben bei Temperaturen von -30 °C (-22 °F) und 10 °C (50 °F) gemessen. Vergleiche ergaben, dass die Mittelmeer-Mönchsrobbe bei -1.45 °C 3.5-mal mehr Wärme und 30-mal mehr Wasser pro Atemzug verlor als die Bartrobbe. In ähnlicher Weise verlor die Mönchsrobbe bei 10 °C etwa 1.5-mal mehr Wärme und Wasser als ihr arktisches Gegenstück.

Signe Kjelstrup, eine Forscherin von der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie, vermutet, dass sich die komplexe Struktur der Maxilloturbinate entwickelt hat, um Leben in der Arktis zu ermöglichen. Diese Anpassung ermöglicht es der Bartrobbe, extremen Kältetemperaturen standzuhalten und in ihrer anspruchsvollen Umgebung zu überleben. Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die bemerkenswerte Art und Weise, wie sich Tiere an ihre Umgebung anpassen, und unterstreichen die unglaubliche Widerstandsfähigkeit und den Einfallsreichtum der arktischen Robben.