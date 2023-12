Die einzigartigen Nasenknochen der Arctic Seals helfen bei der Wärmespeicherung

By

Zusammenfassung: Untersuchungen von Wissenschaftlern der Universität Cambridge haben ergeben, dass arktische Robben über hochkomplexe Nasenknochen verfügen, die ihnen helfen, in kalten Klimazonen Wärme zu speichern. Die komplizierte, labyrinthartige Struktur, bekannt als Maxilloturbinate, ermöglicht es den Robben, die Luft, die sie atmen, zu erwärmen und zu befeuchten, wodurch ein Wärme- und Feuchtigkeitsverlust verhindert wird. Vergleiche zwischen der Bartrobbe und der Mittelmeer-Mönchsrobbe zeigten, dass die Nasenknochen der Bartrobbe dichter und komplizierter waren, wodurch sie Wärme und Feuchtigkeit effizienter speichern konnte.

Arktische Robben, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, bei eisigen Temperaturen zu überleben, haben eine besondere physiologische Anpassung an den Kampf gegen die Kälte entwickelt. Diese Robben besitzen Nasenknochen, sogenannte Maxilloturbinate, die eine komplexe Struktur haben, die an Schnecken oder verzweigte Bäume erinnert. Diese kompliziert geformten Knochen tragen dazu bei, die Luft zu erwärmen und zu befeuchten, die die Robben atmen, und verhindern so den Verlust wertvoller Wärme und Feuchtigkeit.

Wissenschaftler der Universität Cambridge führten eine Studie durch, in der sie die Nasenknochen der in der Arktis häufig vorkommenden Bartrobbe und der Mittelmeer-Mönchsrobbe verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Nasenknochen der Bartrobbe deutlich dichter und komplizierter waren als alle zuvor beobachteten.

Um die Effizienz der Wärme- und Feuchtigkeitsspeicherung zu beurteilen, verwendeten die Forscher Computermodelle, um die Leistung der Dichtungen bei -30 °C (-22 °F) und 10 °C (50 °F) zu analysieren. Die Daten zeigten, dass die Mittelmeer-Mönchsrobbe, die sich durch weniger komplexe Nasenknochen auszeichnet, bei -1.45 °C 3.5-mal mehr Wärme und 30-mal mehr Wasser pro Atemzug verlor als die Bartrobbe. In ähnlicher Weise verlor die Mönchsrobbe bei 10 °C etwa 1.5-mal mehr Wärme und Feuchtigkeit als ihr arktisches Gegenstück.

Die Entwicklung dieser hochkomplizierten Nasenknochen bei arktischen Robben ist ein Paradebeispiel für eine Anpassung, die speziell auf kalte und trockene Umgebungen zugeschnitten ist. Die einzigartige Struktur der Maxilloturbinate ermöglicht eine größere Oberfläche und damit eine verbesserte Effizienz bei der Speicherung von Wärme und Feuchtigkeit. Signe Kjelstrup von der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie erklärt, dass diese komplexe Nasenstruktur für das Überleben der Robben in ihrem arktischen Lebensraum entscheidend ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung der außergewöhnlich komplizierten Nasenknochen der Bartrobbe Licht auf die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit der arktischen Tierwelt wirft. Das Verständnis dieser Anpassungen kann zu unserem Wissen darüber beitragen, wie Tiere in extremen Umgebungen gedeihen, und möglicherweise Auswirkungen auf die menschliche Entwicklung haben, die darauf abzielt, künftigen kalten Temperaturen standzuhalten.