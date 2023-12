Arktische Robben: Die Kunst des Wärmeschutzes meistern

By

Zusammenfassung: Arktische Robben haben eine bemerkenswerte Anpassung entwickelt, um in kalten Klimazonen zu überleben, indem sie über komplizierte Nasenknochen verfügen, die dabei helfen, Wärme zu speichern. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es ihnen, die Luft effektiv zu erwärmen und zu befeuchten, bevor sie ihre Lungen erreicht, und verhindert so Wärme- und Feuchtigkeitsverlust. Forscher der Universität Cambridge und der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie haben herausgefunden, dass arktische Robben, insbesondere die Bartrobbe, die komplexesten Nasenknochen besitzen, die jemals aufgezeichnet wurden. Mithilfe von Computermodellen verglich das Team die Wärme- und Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit von arktischen Robben und Mittelmeer-Mönchsrobben bei extrem niedrigen Temperaturen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Bartrobbe weitaus besser in der Lage war, Wärme und Feuchtigkeit zu speichern als ihr Gegenstück im Mittelmeerraum. Diese Studie beleuchtet die unglaublichen Anpassungen, die es arktischen Tieren ermöglichen, raue Bedingungen zu überleben.

Arktische Robben waren schon immer für ihre Fähigkeit bekannt, in eisigen Umgebungen zu gedeihen, und jetzt haben wir ein klareres Verständnis für das Geheimnis ihres Erfolgs. Während viele Tiere Nasenknochen haben, ist die Struktur der Nasenknochen bei arktischen Robben wirklich außergewöhnlich. Anstelle einfacher, gerader Nasenknochen wie die meisten Säugetiere haben arktische Robben komplexe, labyrinthartige Nasenknochen.

Matthew Mason, ein Forscher von der Universität Cambridge, erklärt, dass diese komplizierten Nasenknochen einen entscheidenden Zweck erfüllen. Während die Robben einatmen, strömt Luft durch das komplexe Knochenlabyrinth und ermöglicht so dem umliegenden Gewebe, die Luft zu erwärmen und zu befeuchten, bevor sie ihre Lunge erreicht. Beim Ausatmen folgt die Luft demselben Weg und fängt Wärme und Feuchtigkeit effektiv ein, sodass sie nicht verloren geht.

In einer kürzlich durchgeführten Studie verglichen Forscher mithilfe von CT-Scans die Nasenknochen von arktischen Robben, insbesondere Bartrobben, mit denen von Mönchsrobben im Mittelmeerraum. Beide Arten wiesen komplizierte Nasenknochenstrukturen auf, aber die Bartrobbe wies deutlich dichtere und komplexere Knochen auf als alle zuvor beobachteten.

Mithilfe von Computermodellen zur Beurteilung des Wärme- und Feuchtigkeitsverlusts stellten die Forscher fest, dass die Bartrobbe im Vergleich zur Mittelmeer-Mönchsrobbe eine bemerkenswerte Fähigkeit hatte, Wärme und Wasser zu speichern. Bei Temperaturen von bis zu -30 °C (-22 °F) verlor die Bartrobbe deutlich weniger Wärme und Feuchtigkeit pro Atemzug als ihr Gegenstück aus dem Mittelmeerraum.

Signe Kjelstrup, Forscherin an der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie, betont, dass sich die komplexe Nasenknochenstruktur arktischer Robben speziell entwickelt hat, um ihr Überleben in der extremen arktischen Umgebung zu ermöglichen.

Diese Studie enthüllt die faszinierenden Anpassungen, die arktische Robben entwickelt haben, um den kalten und trockenen Bedingungen, in denen sie leben, standzuhalten. Es bietet wertvolle Einblicke in die bemerkenswerten Fähigkeiten arktischer Tiere, sich an einige der rauesten Umgebungen der Erde anzupassen und zu gedeihen.