Arktische Robben passen sich dem Überleben in kalten Umgebungen an

Arktische Robben faszinieren Wissenschaftler seit langem mit ihrer Fähigkeit, bei extremer Kälte zu gedeihen. Aktuelle Forschungen von Matthew Mason an der Universität Cambridge und seinen Kollegen werfen Licht auf das Geheimnis hinter ihrem Überleben. Diese Robben besitzen komplizierte Nasenknochen, die sogenannten Maxilloturbinaten, die ihnen helfen, warm und hydriert zu bleiben.

Im Gegensatz zu Menschen, deren Nasenknochen dünn und von Gewebe bedeckt sind, nehmen die Kiefermuscheln der arktischen Robben komplexe Formen an, die an Schriftrollen oder Bäume erinnern. Wenn die Robben einatmen, strömt die Luft durch diese Strukturen, sodass sie die Luft erwärmen und befeuchten können, bevor sie ihre Lunge erreicht. Beim Ausatmen folgt die Luft demselben Weg und speichert dabei Wärme und Feuchtigkeit.

Beim Vergleich der in der Arktis häufig vorkommenden Bartrobbe mit der Mittelmeer-Mönchsrobbe stellte das Forschungsteam fest, dass erstere viel dichtere und komplexere Nasenknochen besaß. Mithilfe von Computermodellen maßen die Forscher den Wärme- und Feuchtigkeitsverlust beider Arten bei unterschiedlichen Temperaturen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Bartrobbe der Mönchsrobbe überlegen war, wenn es darum ging, Wärme zu speichern und Wasser zu sparen, selbst bei Minustemperaturen.

„Diese kompliziertere Struktur wurde speziell entwickelt, um das Leben in arktischen Umgebungen zu erleichtern“, erklärt Signe Kjelstrup von der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie. Die komplexen Maxilloturbinate arktischer Robben ermöglichen es ihnen, sich anzupassen und zu gedeihen, und geben Einblicke in die bemerkenswerte Art und Weise, wie Tiere unter extremen Bedingungen überleben.