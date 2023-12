Gunung Padang: Ist es wirklich eine prähistorische Pyramide?

By

Eine kontroverse Studie, die in Archaeological Prospection veröffentlicht wurde, behauptet, überzeugende Beweise für eine prähistorische Pyramide am Standort Gunung Padang in Indonesien gefunden zu haben, die bis zu 27,000 Jahre alt ist. Die Autoren der Studie nutzten bodendurchdringende Technologien, um verborgene Kammern und Strukturen freizulegen, die ihrer Meinung nach auf das Vorhandensein einer komplexen und anspruchsvollen Megalithanlage hinweisen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich jedoch uneinig über die Gültigkeit dieser Behauptungen, und das Papier wird derzeit untersucht.

Der Archäologe Flint Dibble von der Universität Cardiff äußert Bedenken hinsichtlich der Schlussfolgerungen der Autoren. Er stellt die Frage, ob die bodendurchdringenden Technologien tatsächlich menschliche oder menschliche Handwerkskunst demonstrieren oder ob es sich bei den angeblichen Kammern und Formationen lediglich um natürliche Formationen handelt, die durch die Bewegung und Verwitterung von Gesteinen über Jahrtausende hinweg entstanden sind.

Darüber hinaus besteht Skepsis hinsichtlich des Fehlens direkter Beweise für menschliche Aktivitäten am Standort während des vorgeschlagenen Zeitraums. Ohne Funde wie Holzkohle oder Knochenfragmente gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass in diesem Gebiet vor über 27,000 Jahren eine große Siedlung existierte. Die ältesten bekannten komplexen Gesellschaften mit der Fähigkeit, Pyramidenstrukturen zu errichten, sind erst 9,000 Jahre alt und befinden sich in der heutigen Türkei.

Kritiker argumentieren, dass die angebliche prähistorische Pyramide nicht nur unser Verständnis der antiken Zivilisationen neu definieren würde, sondern auch die seit langem bestehende Zeitachse des menschlichen Fortschritts im Paläolithikum in Frage stellen würde. Wenn es auf dem Gelände von Gunung Padang tatsächlich von Menschen gebaute Kammern und Räume gibt, wäre es nicht nur die mit Tausenden von Jahren älteste Pyramide der Welt, sondern auch ein Beweis für die früheste Verwendung von Steinmauerwerk.

Während die Debatten innerhalb der archäologischen Gemeinschaft weitergehen, hat der Herausgeber der Zeitung eine Untersuchung seiner Behauptungen eingeleitet. Diese Untersuchung könnte weiteres Licht auf die Authentizität und Bedeutung der Stätte Gunung Padang werfen. Bis konkrete Beweise und Konsens vorliegen, bleibt der Status von Gunung Padang als prähistorische Pyramide Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Debatten.

