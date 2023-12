New Deal Alert: Sparen Sie 109 $ beim brandneuen iPad Mini 6

Amazon bietet derzeit ein tolles Angebot für das neueste iPad Mini 6 an. Das Wi-Fi-256-GB-Modell kostet jetzt 539.99 US-Dollar, ein riesiger Rabatt von 109 US-Dollar gegenüber dem üblichen Preis von 649 US-Dollar. Dieses Angebot liegt nur wenige Dollar vom Allzeittiefpreis entfernt und ist der größte Rabatt, den wir seit Monaten gesehen haben. Nutzen Sie dieses Angebot, indem Sie den Coupon auf der Seite ausschneiden.

Das iPad Mini 6 ist Apples bisher kompaktestes iPad, verfügt aber dennoch über beeindruckende Funktionen. Es verfügt über ein randloses 8.3-Zoll-Retina-Display und unterstützt den Apple Pencil 2. Das Gerät ist außerdem mit dem leistungsstarken A15 Bionic-Chip und der im Power-Button integrierten Touch ID ausgestattet.

Zusätzlich zum reduzierten iPad Mini 6 gibt es weitere Rabatte, die das iPadOS-Erlebnis verbessern. Trotz seiner geringen Bildschirmgröße unterstützt das iPad Mini 6 wie andere iPads der Produktreihe den Apple Pencil 2. Nutzen Sie den Rabatt auf den Apple Pencil der zweiten Generation zum Preis von 89 US-Dollar und erfahren Sie, warum er ein unverzichtbares Accessoire ist.

Das iPad Mini 6 ist sorgfältig gestaltet und verfügt über einen neuen, randlosen Bildschirm, schmale Ränder und abgerundete Ecken, was es zu einem wunderschönen Gerät macht. Das 8.3-Zoll-Liquid-Retina-Display verfügt über True Tone, P3 Wide Color und ein extrem niedriges Reflexionsvermögen und sorgt so für scharfen Text und lebendige Farben in jeder Umgebung. Der Apple Pencil lässt sich magnetisch an der Seite des iPad Mini befestigen und ist somit praktisch für spontane Skizzen oder Brainstorming-Sitzungen.

Lassen Sie sich dieses unglaubliche Angebot für das brandneue iPad Mini 6 nicht entgehen. Holen Sie sich noch heute Ihr iPad und erleben Sie die Leistung des neuesten kompakten Tablets von Apple.