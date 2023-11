Neuer SVP für strategische Kommunikation tritt der Mediengruppe von NBCUniversal bei

By

Die Media Group von NBCUniversal hat kürzlich die Ernennung von Bernadette Simpao zur Senior Vice President für strategische Kommunikation bekannt gegeben. Simpao, eine ehemalige PR-Managerin bei Apple und AMC, wird sich in ihrer neuen Rolle auf den Streamer Peacock konzentrieren. Ihre Ernennung unterstreicht das Engagement von NBCUniversal, seine Kommunikationsbemühungen über verschiedene Marken in den Bereichen Unterhaltung und Direct-to-Consumer zu verstärken.

Simpao bringt einen großen Erfahrungsschatz in ihre neue Position ein, da sie in Schlüsselpositionen bei branchenführenden Unternehmen tätig war. Bei Apple leitete sie die globale Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation für die Apple TV-App sowie die Video- und Sportgeschäfte des Unternehmens. Während ihrer Zeit bei Apple leitete Simpao wichtige Initiativen wie die Einführung von Apple TV+ und die Entwicklung von Streaming-Diensten wie dem MLS Season Pass der Major League Soccer.

Bevor er zu Apple kam, war Simpao Vizepräsident für Unternehmenskommunikation bei AMC Networks. Ihre Tätigkeit bei Viacom erstreckte sich über ein Jahrzehnt, wo sie in verschiedenen Kommunikationsfunktionen in internationalen Abteilungen, BET Networks und Viacom Corporate tätig war.

Simpaos Fachwissen im Management hochkarätiger Produkteinführungen und Partnerschaften wird zweifellos die Kommunikationsstrategien von NBCUniversal stärken. Ihr umfassender Hintergrund in der Unternehmenskommunikation, gepaart mit ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Branche, bereitet sie für den Erfolg in ihrer neuen Rolle gut vor.

Häufigste Fragen

1. Was ist Bernadette Simpaos neue Rolle bei der Media Group von NBCUniversal?

Bernadette Simpao ist der Media Group von NBCUniversal als Senior Vice President für strategische Kommunikation beigetreten. In dieser Rolle wird sie sich hauptsächlich auf den Streamer Peacock konzentrieren und gleichzeitig mit den PR-Teams der Entertainment- und Direct-to-Consumer-Marken von NBCUniversal zusammenarbeiten.

2. Welche Erfahrungen bringt Bernadette Simpao in ihre neue Position ein?

Simpao verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Zuvor hatte sie Schlüsselpositionen bei Apple inne, wo sie die weltweiten PR-Bemühungen für die Apple TV-App und die Video- und Sportgeschäfte des Unternehmens leitete. Zuvor war sie Vizepräsidentin für Unternehmenskommunikation bei AMC Networks und in verschiedenen Kommunikationsfunktionen bei Viacom tätig.

3. Was sind einige der bemerkenswerten Erfolge von Bernadette Simpao?

Im Laufe ihrer Karriere hat Simpao eine wichtige Rolle bei wichtigen Markteinführungen und Partnerschaften gespielt. Bei Apple betreute sie die weltweiten Markteinführungen von Apple TV+, Apple News+ und Apple One. Sie leitete auch die Kommunikation für andere Bereiche innerhalb der Services-Abteilung von Apple. Zu ihren Erfahrungen gehören die Arbeit an Partnerschaften mit der Major League Soccer und die Entwicklung von Streaming-Diensten wie dem MLS Season Pass.

4. Welche Abteilungen innerhalb von NBCUniversal sind von den jüngsten Entlassungen betroffen?

Anfang November kündigte NBCUniversal Entlassungen in drei Geschäftsbereichen an: Peacock-Marketing, NBCUniversal Entertainment und Anzeigenverkauf. Der Großteil dieser Kürzungen, etwa 30 bis 40 Mitarbeiter, erfolgte bei Peacock im Rahmen einer Umstrukturierung unter CMO Shannon Willett.