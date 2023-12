Apple unterstützt den Global Fund bei jedem Apple Pay-Kauf

Apple setzt seine langjährige Unterstützung für The Global Fund fort, eine lebensrettende Organisation, die Krankheiten wie HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria in Entwicklungsländern bekämpft. Vom 28. November bis zum 8. Dezember hat Apple zugesagt, für jeden mit Apple Pay auf Apple.com, in der Apple Store App oder in einem Apple Store weltweit getätigten Einkauf 1 US-Dollar an den Global Fund zu spenden. Diese Initiative zeigt Apples Engagement für die Finanzierung wichtiger Gesundheitsprogramme, die Leben retten.

Durch die Partnerschaft mit The Global Fund konnte Apple einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung dieser tödlichen Krankheiten leisten. In den letzten 17 Jahren hat Apple The Global Fund durch seine (RED)-Kampagne unterstützt, in der das Unternehmen eine Reihe von (PRODUCT)RED-Produkten anbietet, darunter iPhones und Apple Watch-Armbänder. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf dieser Produkte geht direkt an The Global Fund, damit dieser seine lebenswichtige Arbeit ausführen kann.

Der Welt-Aids-Tag, der auf den 1. Dezember fällt, hat für Apple eine besondere Bedeutung. Jedes Jahr kündigt Apple (PRODUCT)RED-bezogene Initiativen und Veranstaltungen an, um das Bewusstsein zu schärfen und die Bemühungen des Global Fund weiter zu unterstützen. Auch dieses Jahr stellt keine Ausnahme dar und es wird erwartet, dass Apple anlässlich dieses wichtigen Tages spannende Ankündigungen macht und neue Initiativen einführt.

Die Spende von Apple im Rahmen der Apple Pay-Initiative ist auf maximal 1 Million US-Dollar begrenzt. Angesichts der immensen Beliebtheit von Apple Pay und der großen Auswahl an käuflichen Produkten ist jedoch davon auszugehen, dass dieses Ziel bald erreicht wird. Indem Apple seine Kunden dazu ermutigt, ihre Einkäufe über Apple Pay zu tätigen, bietet Apple nicht nur ein nahtloses Zahlungserlebnis, sondern bietet Einzelpersonen auch die Möglichkeit, zu globalen Gesundheitsprogrammen beizutragen.

FAQ:

F: Was ist der Globale Fonds?

A: Der Global Fund ist eine Organisation, die in Entwicklungsländern gegen Krankheiten wie HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria kämpft.

F: Wie hat Apple den Global Fund unterstützt?

A: Apple ist im Rahmen seiner (RED)-Kampagne ein langjähriger Partner des Global Fund, bietet (PRODUCT)RED-Produkte an und spendet einen Teil des Erlöses.

F: Wie können Kunden über Apple einen Beitrag zum Global Fund leisten?

A: Kunden können zum Global Fund beitragen, indem sie zwischen dem 28. November und dem 8. Dezember Einkäufe mit Apple Pay auf Apple.com, in der Apple Store App oder in einem Apple Store weltweit tätigen. Apple spendet 1 US-Dollar für jeden berechtigten Einkauf.

F: Wie viel spendet Apple?

A: Die Spende von Apple im Rahmen der Apple Pay-Initiative ist auf maximal 1 Million US-Dollar begrenzt.

F: Warum ist der Welt-Aids-Tag für Apple von Bedeutung?

A: Apple kündigt in der Regel (PRODUCT)RED-bezogene Initiativen und Veranstaltungen am Welt-Aids-Tag an, um das Bewusstsein zu schärfen und den Global Fund zu unterstützen.