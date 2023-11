Apple erweitert seine M3-Familie mit Innovationen bei PC-orientierten Chips

Apple sorgte kürzlich mit der Einführung seines leistungsstarken A17-Prozessors für Aufsehen in der Technologiebranche, dem ersten Chip, der die N3-Prozesstechnologie (3-nm-Klasse) von TSMC nutzt. Aufbauend auf diesem Durchbruch hat das Unternehmen sein N3-Sortiment mit der Einführung der M3-Familie PC-orientierter Chips für Desktop- und Laptop-Computer weiter ausgebaut. Dieser Schritt signalisiert Apples anhaltendes Engagement, die Grenzen des Chip-Designs und der Leistung zu erweitern.

Die M3-Familie umfasst drei hochkomplexe CPUs, die unterschiedliche Rechenanforderungen erfüllen. Die Einstiegs- und Mainstream-Desktops, Laptops und High-End-Tablets werden vom 25-Milliarden-Transistor-M3 bedient. Der M3 Pro zielt mit seinen 37 Milliarden Transistoren auf leistungsstarke Mainstream-Maschinen ab. Schließlich zielt der M3 Max mit beeindruckenden 92 Milliarden Transistoren auf High-End-Laptops und Einsteiger-Workstations ab. Jeder Chip wurde sorgfältig entwickelt, um ein breites Spektrum an Aufgaben zu bewältigen, von alltäglicher Computerarbeit bis hin zu professioneller Programmierung, anspruchsvollen technischen Simulationen und Videoproduktion.

Um diese fortschrittlichen Prozessoren zu entwickeln, hat Apple Berichten zufolge allein in das Design und die Produktion der M1-Serie bis zu 3 Milliarde US-Dollar investiert. Laut Analyst Jay Goldberg von Digits to Dollars verfügen nur sehr wenige Unternehmen über die finanzielle Kapazität, ein derart umfangreiches Entwicklungsvorhaben durchzuführen. Apples Engagement für die Entwicklung hochmoderner Chips zeigt sich in der Anzahl der Transistoren in jedem M3-Chip, wobei der M3 Max den Titel des derzeit komplexesten Single-Die-Prozessors beansprucht.

Die Entscheidung von Apple, den N3-Fertigungsprozess von TSMC für seine M3-Familie zu nutzen, zeigt das Engagement des Unternehmens für wirtschaftliche Effizienz. Obwohl diese Technologie relativ neu ist, scheint sie sich ausgezahlt zu haben, da Apple potenziell bis zu 415 M3-Chips auf einem einzigen 300-mm-Wafer unterbringen kann. Dies deutet auf eine geringere Chipgröße von etwa 146 mm² im Vergleich zum AMD Phoenix hin, der eine Chipgröße von 178 mm² aufweist. Kleinere Chips lassen sich im Allgemeinen einfacher herstellen, wodurch die Ausbeute erhöht und die Kosten gesenkt werden.

Die erheblichen Investitionen in die Siliziumentwicklung, einschließlich der SoCs der M3-Serie, bestätigen erneut, dass Apple eines der wenigen Unternehmen ist, das in der Lage ist, solch ehrgeizige Projekte durchzuführen. Der Umfang dieses Unterfangens, kombiniert mit der unternehmensinternen Entwicklung von geistigem Eigentum, unterstreicht Apples Engagement für Innovation. Die M3-Familie verfügt nicht nur über benutzerdefinierte Allzweckkerne, die auf der Arm-Befehlssatzarchitektur basieren, sondern führt auch eine neue GPU-Architektur ein, die hardwarebeschleunigtes Raytracing und Mesh-Shader unterstützt, eine neue KI-NPU und eine neue Multimedia-Engine.

Insgesamt verschiebt Apple mit der Erweiterung seiner M3-Familie die Grenzen der Chipleistung in PC-orientierten Geräten. Die erheblichen Investitionen und internen Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens festigen seine Position als Marktführer im Bereich Chipdesign und Technologieinnovation.

