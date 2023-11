Die ehemalige Apple-Managerin Bernadette Simpao kommt zu NBCUniversal, um die strategische Kommunikation voranzutreiben

By

NBCUniversal hat Bernadette Simpao, eine ehemalige PR- und Kommunikationsmanagerin bei Apple, als Senior Vice President für strategische Kommunikation ausgewählt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Technologiebranche wird Simpao seinen Sitz in New York haben und eng mit dem strategischen Kommunikationsteam für das Unterhaltungs- und Direct-to-Consumer-Portfolio von NBCUniversal zusammenarbeiten.

Simpaos Hauptaugenmerk wird auf Peacock liegen, dem Streaming-Dienst von NBCUniversal, der in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Neben Peacock wird sie ihr Fachwissen auch zur Unterstützung von Initiativen in verschiedenen Netzwerken zur Verfügung stellen, darunter NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids und USA Network.

Allison Rawlings, Executive Vice President für strategische Kommunikation bei der NBCUniversal Media Group, wird Simpaos direkte Vorgesetzte sein. Rawlings zeigt sich begeistert über den Neuzugang im Team und hebt Simpaos umfassende Erfahrung und ihre Fähigkeit hervor, effektive Kommunikationsstrategien voranzutreiben.

Bevor er zu NBCUniversal kam, hatte Simpao Schlüsselpositionen bei führenden Medienunternehmen inne. Bei Apple leitete sie das globale PR- und Kommunikationsteam für die Apple TV App und die Video- und Sportgeschäfte des Unternehmens. Ihre Aufgaben reichten von der Verwaltung von Partnerschaften wie der Major League Soccer und dem MLS Season Pass-Streamingdienst bis hin zur Überwachung der Einführung von Apple TV+, Apple News+ und Apple One.

Simpaos Karriere umfasst auch Rollen bei AMC Networks und Viacom, wo sie Kommunikationsstrategien für verschiedene Abteilungen entwickelte und implementierte, darunter die internationale Abteilung, BET Networks und Viacom Corporate.

Durch die Einbindung von Simpao möchte NBCUniversal seine strategischen Kommunikationsbemühungen verstärken und seine Präsenz in der wettbewerbsintensiven Streaming-Landschaft weiter verbessern. Mit ihrem umfangreichen Hintergrund in der Technologie- und Medienbranche ist Simpao gut positioniert, um zum anhaltenden Erfolg der Unterhaltungs- und Direct-to-Consumer-Angebote von NBCUniversal beizutragen.

