Apples neue iPhone Pro-Modelle: Preise und Upgrades

Apple wird heute Abend seine neuen iPhone Pro-Modelle bei einer Einführungsveranstaltung vorstellen, und obwohl es viele Leaks und Berichte gab, die die kommenden Telefone enthüllten, bleibt ein Rätsel: der Preis. Gerüchten zufolge wird es Preiserhöhungen für die in den USA verkauften Modelle geben, aber wie sieht es mit den Preisen in Indien aus?

In den USA startete die iPhone 14-Serie bei 799 US-Dollar, während das Basismodell für indische Käufer auf 79,900 Rupien festgelegt war. Es wird erwartet, dass die Preise für die Nicht-Pro-Modelle gleich bleiben wie im letzten Jahr. Für das iPhone 15 Plus wird jedoch ein Preis von 89,900 Rupien erwartet.

Kommen wir nun zu den Pro-Modellen. Für das iPhone 15 Pro wird eine Preiserhöhung von 100 US-Dollar erwartet, in den USA möglicherweise ab 1099 US-Dollar. In Indien könnte es im Vergleich zum Vorjahresmodell einen Preisanstieg von mindestens 10,000 Rupien geben. Beim iPhone 15 Pro Max dürfte der Preis sogar noch stärker steigen und in den USA möglicherweise bei 1299 US-Dollar landen, wobei indische Käufer einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnen konnten.

Die Standardmodelle des iPhone 15 werden einige bedeutende Verbesserungen erfahren. Die bekannte Kerbe wird durch Dynamic Island ersetzt, wodurch die Bildschirmfläche vergrößert und die Ränder kleiner werden. Gerüchten zufolge soll die Hauptkamera von 12 MP auf 48 MP aufgerüstet werden und die Geräte werden mit dem A16 Bionic-Chipsatz betrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass sowohl Nicht-Pro- als auch Pro-Modelle den USB-Typ-C-Anschluss übernehmen und das Lightning-Kabel ersetzen.

Die Pro-Modelle verfügen über einen Titanrahmen, der den Edelstahl ersetzt, was zu einem geringeren Gewicht führt. Das iPhone 15 Pro Max wird ein Periskopobjektiv mit 5- bis 6-fachem optischen Zoom einführen. Beide Pro-Modelle werden auch auf die USB-Typ-C-Anschlüsse umsteigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Preiserhöhungsschätzungen auf Gerüchten basieren und daher mit Skepsis betrachtet werden sollten.

