Was Sie von Apples Herbst-Event erwarten können: iPhone 15 und neue Apple Watches

By

Heute veranstaltet Apple sein mit Spannung erwartetes Wonderlust-Event, bei dem das Unternehmen voraussichtlich das gemunkelte iPhone 15 und neue Apple Watches ankündigen wird. Die Veranstaltung wird ab 10:1 Uhr PDT/XNUMX:XNUMX Uhr EDT per Livestream übertragen. Diese Veranstaltung ist die erste seit Apple den Vision Pro Anfang des Sommers auf der WWDC vorgestellt hat. Das alljährliche iPhone-Event im Herbst ist zu einem kulturellen Phänomen geworden, das das Ende des Sommers und den Beginn aufregender neuer Apple-Produkte signalisiert.

Gerüchte über das iPhone 15 kursieren seit Monaten. Einige gehen davon aus, dass es sich um ein regelmäßiges Upgrade im Jahresvergleich handeln wird, während andere über die Möglichkeit eines größeren Pro-Modells namens iPhone 15 Ultra spekulieren. Die Einladung zur Veranstaltung mit ihrem rätselhaften Apple-Logo aus winzigen Partikeln hat Neugier und Spekulationen geweckt. Der Slogan „Wonderlust“ ist ein Wortspiel mit dem Wort „Wanderlust“, und Apple-Enthusiasten versuchen, seine Bedeutung im Zusammenhang mit den bevorstehenden Ankündigungen zu entschlüsseln.

Die iPhone 15-Reihe wird voraussichtlich vier Modelle umfassen: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max. Laut Mark Gurman von Bloomberg werden das iPhone 15 und 15 Plus im Wesentlichen neu verpackte Versionen des iPhone 14 Pro sein, ohne Telekamera oder Edelstahlgehäuse. Diese neuen Telefone werden über eine 48-Megapixel-Hauptkamera und den A16-Chip der vorherigen Generation verfügen.

Am Display wird es voraussichtlich keine größeren Änderungen geben, da Analyst Ross Young prognostiziert, dass die Basismodelle des iPhone 15 keine hohe Bildwiederholfrequenz wie die Pro-iPhones haben werden. Es wird erwartet, dass alle vier Modelle das kabellose Laden mit 15 Watt über den offenen Standard Qi2 unterstützen, was eine größere Auswahl an kabellosen Ladegeräten ermöglichen könnte.

Die größte Änderung bei allen iPhone 15-Modellen wird die Umstellung vom Lightning-Anschluss auf einen USB-C-Anschluss sein. Diese Änderung ist wahrscheinlich auf den Druck der Europäischen Union zurückzuführen, die USB-C als gemeinsamen Ladestandard eingeführt hat. Es bleibt unklar, ob USB-C global oder nur in der EU implementiert wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass alle neuen iPhone-Modelle über einen USB-C-Anschluss verfügen werden.

Beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max werden erhebliche Änderungen erwartet. Die Pro-Modelle werden über Rahmen aus Titan statt Edelstahl verfügen, was ihr Gewicht reduziert. Sie werden außerdem mit dem neuen A17-Chip betrieben, dem bisher kleinsten Siliziumchip von Apple. Zu den erwarteten Funktionen gehören dünnere Displayränder und ein USB-C-Anschluss, der schnellere Datengeschwindigkeiten unterstützt.

Was die Kamera-Upgrades angeht, könnte das iPhone 15 Pro Max über eine neue 6-fach optische Telekamera verfügen, die vergrößerte Fotos mit mehr Details, Auflösung und Dynamikumfang verbessern würde.

Während die Vorfreude steigt, warten Apple-Enthusiasten gespannt auf das Wonderlust-Event, um zu sehen, welche aufregenden neuen Funktionen und Verbesserungen das iPhone 15 und die Apple Watches mit sich bringen werden.

Quellen:

- Bloomberg

– ChargerLab

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf den Informationen, die vor Apples Wonderlust-Event verfügbar waren.