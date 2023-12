Regierungen verfolgen heimlich Smartphone-Benutzer durch Push-Benachrichtigungen

In einer schockierenden Enthüllung wurde festgestellt, dass nicht identifizierte Regierungen Push-Benachrichtigungen auf Smartphones verwenden, um Benutzer zu verfolgen. Senator Ron Wyden äußerte in einem Brief an das Justizministerium Bedenken darüber, dass ausländische Beamte Daten von Technologiegiganten wie Google und Apple verlangen, um Smartphone-Nutzer zu überwachen. Der von Apps erzeugte Datenverkehr, der Push-Benachrichtigungen sendet, bietet diesen Regierungsstellen eine einzigartige Möglichkeit, die Aktivitäten der Benutzer mit bestimmten Apps zu überwachen.

Wyden forderte das Justizministerium auf, Maßnahmen zu ergreifen und „alle Richtlinien aufzuheben oder zu ändern“, die öffentliche Diskussionen über die Überwachung von Push-Benachrichtigungen behindern. Diese beunruhigende Praxis verletzt nicht nur die Privatsphäre der Benutzer, sondern wirft auch Fragen über das Ausmaß der staatlichen Kontrolle und Aufsicht auf.

Apple antwortete auf Wydens Brief und räumte ein, dass das Unternehmen aufgrund von Regierungsanweisungen mit Einschränkungen bei der Weitergabe von Informationen konfrontiert sei. Sie brachten jedoch auch ihre Zusage zum Ausdruck, ihre Transparenzberichte zu aktualisieren, um angesichts der öffentlichen Bekanntheit mehr Einzelheiten zu diesen Anfragen bereitzustellen.

Obwohl die einzelnen beteiligten Regierungen nicht identifiziert wurden, deuten Quellen darauf hin, dass es sich um „mit den Vereinigten Staaten verbündete Demokratien“ handelt. Die Dauer dieser Datenanfragen bleibt unbekannt.

Apple empfiehlt Entwicklern, Vorsicht walten zu lassen, indem sie keine sensiblen Daten in Benachrichtigungen aufnehmen und alle Daten verschlüsseln, bevor sie in eine Benachrichtigungsnutzlast eingebettet werden. Allerdings ist diese Maßnahme auf die proaktive Beteiligung der Entwickler angewiesen. Es ist zu beachten, dass einige Metadaten, wie z. B. die Häufigkeit und Herkunft von Benachrichtigungen, unverschlüsselt bleiben und möglicherweise die App-Nutzungsmuster der Benutzer offenlegen.

Diese Enthüllung unterstreicht die dringende Notwendigkeit strengerer Vorschriften und Schutzmaßnahmen, um Benutzer vor unbefugter Überwachung zu schützen. Der Datenschutz und die Sicherheit von Smartphone-Nutzern müssen Vorrang haben, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in Technologieunternehmen und ihre Bereitschaft zur Einführung neuer Innovationen aufrechtzuerhalten.