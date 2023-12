Apple verbessert die AR-Standortfunktion in iOS 17.2

By

In seinem neuesten iOS-Update hat Apple Verbesserungen an den Augmented Reality (AR)-Funktionen in seiner Karten-App eingeführt. Ziel ist es, die Geschwindigkeit und Genauigkeit von AR-Ortungsfunktionen zu verbessern.

Um dies zu erreichen, sammelt Apple Daten zu „Feature-Punkten“, die die Form und das Aussehen von stationären Objekten wie Gebäuden darstellen, wenn AR-Features in Karten verwendet werden. Diese Daten umfassen keine Fotos oder Bilder und können nicht von Einzelpersonen gelesen werden.

Durch maschinelles Lernen auf dem Gerät vergleicht Maps die gesammelten Feature-Punkte mit Apple Maps-Referenzdaten, die an das iPhone gesendet werden. Die Kamera filtert sich bewegende Objekte wie Personen und Fahrzeuge heraus und konzentriert sich nur auf die Merkmalspunkte stationärer Objekte.

Durch den Vergleich der Feature-Punkte mit den Referenzdaten kann Maps den Standort eines Benutzers genauer bestimmen und detaillierte Wegbeschreibungen mit AR-Kontext bereitstellen. Die Funktionen „AR Walking Directions“ und „Refine Location“ aktualisieren die Referenzdaten von Apple und verbessern so die Genauigkeit von Augmented Reality weiter.

Apple stellt sicher, dass die erfassten Daten verschlüsselt sind und keinem einzelnen Benutzer oder einer Apple-ID zugeordnet werden. Das Unternehmen fügt den Feature-Points-Daten durch maschinelles Lernen auf dem Gerät auch „Rauschen“ hinzu, was es schwierig macht, aus den Daten ein Bild zu rekonstruieren.

Obwohl Apple angibt, dass es höchst unwahrscheinlich wäre, dass jemand ein Bild aus den Feature-Points-Daten wiederherstellen könnte, machen die Verschlüsselung und der eingeschränkte Zugriff auf die Daten jeden Angriff und jede Wiederherstellung noch unwahrscheinlicher.

Wenn Benutzer AR-Daten lieber nicht mit Apple teilen möchten, haben sie die Möglichkeit, den Schalter „AR-Standortgenauigkeit verbessern“ in der App „Einstellungen“ unter „Datenschutz und Sicherheit“ sowie „Analysen und Verbesserungen“ zu deaktivieren.

Mit diesen Verbesserungen möchte Apple den Benutzern ein schnelleres und genaueres AR-Erlebnis in der Karten-App bieten.