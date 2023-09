Apple Arcade: Ein umfassender Leitfaden zu verfügbaren Spielen und neuesten Veröffentlichungen

Apple Arcade, der abonnementbasierte Spieledienst von Apple, hat seine Spielebibliothek seit seiner Einführung schnell erweitert. Mit ursprünglich fast 100 Titeln und mittlerweile über 200 verfügbaren Spielen bietet Apple Arcade eine vielfältige Auswahl an Spielen für iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV.

Um die neuesten Spiele zu erkunden und herunterzuladen, können Benutzer im App Store zur Registerkarte „Arcade“ gehen, nach unten scrollen und „Alle Spiele anzeigen“ auswählen. Die neuesten Versionen werden normalerweise oben auf der Seite aufgeführt.

Die neueste Veröffentlichung auf Apple Arcade ist My Talking Angela 2+, ein beliebtes virtuelles Haustierspiel von den Machern der My Talking Tom-Reihe. In diesem Spiel helfen die Spieler Angela, einer modischen Katze, in ihrem Großstadthaus mit Aktivitäten wie Tanzen, Backen und Kampfsport beschäftigt zu bleiben.

Eine weitere Neuerung ist Samba de Amigo: Party-To-Go, ein Rhythmusspiel, das ursprünglich 1999 in Spielhallen erschien. Spieler können es mit ihren Maracas und Grooves zu 40 Hits aus verschiedenen Genres rocken, darunter Titel von Künstlern wie Lady Gaga und PSY.

Endlichkeit. ist ein handgefertigtes Matching-Spiel mit begrenzten Zügen, das die Spieler dazu herausfordert, strategisch zu denken und clevere Matches zu bilden. Steigen Sie in den Bestenlisten auf, schalten Sie spezielle Kacheln und Power-Ups frei und erkunden Sie verschiedene Themen im klassischen Modus oder verlieren Sie sich im Tempo-Modus in der Musik.

Kingdoms: Merge & Build bietet eine einzigartige Mischung aus Merge-2-Gameplay und Mechaniken zum Aufbau von Königreichen. Die Spieler müssen Prinz Edward und seinen Freunden helfen, ein Königreich wiederherzustellen, das durch eine mysteriöse magische Macht zerstört wurde. Begeben Sie sich auf ein magisches Abenteuer voller Quests und lüften Sie das Geheimnis hinter dem Untergang des Königreichs.

Dies sind nur einige Beispiele der auf Apple Arcade verfügbaren Spiele. Weitere Titel sind Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon und Bold Moves+.

Es ist erwähnenswert, dass Apple Arcade mit PS5- und Xbox-Wireless-Controllern kompatibel ist, sodass Spieler diese Spiele mit ihrem bevorzugten Controller genießen können.

Apple Arcade fügt weiterhin regelmäßig neue Spiele hinzu, wobei Updates und Veröffentlichungen für die kommenden Monate geplant sind. Allein im September wird es voraussichtlich über 40 Spielaktualisierungen und drei Neuerscheinungen geben.

Genießen Sie das vielfältige Spieleangebot von Apple Arcade und tauchen Sie ein in die spannende Welt des Gamings auf Apple-Geräten.

