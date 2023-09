Vorstellung des iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Neue Funktionen und Verbesserungen

By

Apple hat seine neuesten Smartphones vorgestellt, das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, die verbesserte Leistung, neue Farboptionen und einen USB-C-Anschluss bieten. Die Geräte haben den gleichen Einstiegspreis wie die Vorjahresmodelle und liegen bei 799 US-Dollar.

Sowohl das iPhone 15 als auch das iPhone 15 Plus sind mit 6.1-Zoll- bzw. 6.7-Zoll-Displays ausgestattet. Apple hat angekündigt, dass die maximale Helligkeit dieser Displays auf 2000 Nits erhöht wurde, um ein lebendigeres Seherlebnis zu ermöglichen. Die Vorbestellungen für das iPhone 15 beginnen an diesem Freitag, die offizielle Markteinführung ist für den 22. September geplant.

Ein herausragendes Merkmal der neuen iPhones ist ihre stilvolle Farbgebung. Apple hat die Farben nahtlos in die Glasaußenflächen integriert, was zu atemberaubenden und auffälligen Oberflächen führt. Das iPhone 15 ist in den Farben Pink, Gelbgrün, Blau und Schwarz erhältlich und bietet Nutzern vielfältige Optionen passend zu ihrem persönlichen Stil.

Auch das Kamerasystem der iPhone 15-Serie hat deutliche Verbesserungen erfahren. Das Basismodell verfügt nun über einen 48-Megapixel-Hauptsensor, der den Fähigkeiten der letztjährigen iPhone 14 Pro-Serie entspricht. Dieser Sensor ermöglicht 1x und 2x optische Zoommodi sowie das übliche 0.5x Ultraweitwinkelobjektiv. Der Porträtmodus wurde ebenfalls verbessert, um eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er bei Aufnahmen mit der Hauptkamera automatisch aktiviert wird. Darüber hinaus können Benutzer den Fokus nach der Aufnahme eines Fotos dank der Tiefenkartenerhaltungsfunktion anpassen.

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden vom A16 Bionic-Chip angetrieben, der über eine Sechs-Kern-CPU und eine 5-Kern-GPU verfügt. Dieser Chip ist derselbe wie in den iPhone 14 Pro-Modellen und sorgt für außergewöhnliche Leistung und Effizienz. Die Akkulaufzeit des iPhone 15 bleibt die gleiche wie beim Vorgänger, während das iPhone 15 Plus aufgrund eines größeren internen Akkus eine noch längere Nutzungsdauer bietet. Das Aufladen kann nun über den neuen USB-C-Anschluss erfolgen.

Eine weitere bemerkenswerte Ergänzung der iPhone 15-Serie ist der Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation, der die Reichweite und Genauigkeit bei der Ortung von Objekten deutlich verbessert. Precision Finding kann Benutzer jetzt direkt zu einer Person navigieren und zusätzlich Artikel mit angebrachten AirTags lokalisieren.

Was die Sicherheitsfunktionen angeht, hat Apple seine Notfall-SOS-Funktion über Satellit erweitert, um Pannenhilfesituationen abzudecken. In den Vereinigten Staaten können AAA-Mitglieder von diesem Service profitieren. Die Notfall-SOS-Funktion wird in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf eines iPhone 15 kostenlos zur Verfügung gestellt; Preise über diesen Zeitraum hinaus wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden am 22. September zum Kauf erhältlich sein, wobei das iPhone 15 ab 799 $ und das iPhone 15 Plus ab 899 $ erhältlich ist.

Quellen:

