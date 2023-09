Wir stellen das iPhone 15 Pro und Pro Max vor: Apples bisher leistungsstärkste iPhones

By

Apple hat gerade seine neuesten High-End-Smartphones vorgestellt, das iPhone 15 Pro und Pro Max. Vollgepackt mit Funktionen und der leistungsstärksten Leistung aller Smartphones werden diese neuen Modelle beeindrucken.

Das iPhone 15 Pro verfügt über einen 6.1-Zoll-Bildschirm, während das Pro Max über ein größeres 6.7-Zoll-Display verfügt. Beide Modelle werden vom A17 Pro-Chip angetrieben, der laut Apple eine schnellere Leistung als jedes andere Smartphone auf dem Markt bietet. Mit einer verbesserten GPU sollen diese Geräte ein verbessertes Spielerlebnis bieten.

Eine der bemerkenswerten Änderungen in diesem Jahr ist die Aufnahme eines USB-C-Anschlusses an der Unterseite des Telefons, der den herkömmlichen Lightning-Anschluss ersetzt. Apple rühmt sich, dass das iPhone 15 Pro über Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 Gbit/s verfügt, was die Übertragung großer Dateien wie Fotos und Videos erleichtert.

Die neuen iPhones verfügen über ein stärkeres Gehäuse aus Titan und sind damit widerstandsfähiger als je zuvor. Es gibt sie in vier verschiedenen Farben: Schwarz, Weiß, Blau und „Natur“. Apple hat außerdem den Action Button eingeführt, der den Klingeltonschalter auf der linken Seite des Telefons ersetzt. Diese Taste kann so angepasst werden, dass sie verschiedene Funktionen ausführt, z. B. das Öffnen der Kamera oder das Einschalten der Taschenlampe.

In Sachen Fotografie bieten das iPhone 15 Pro und Pro Max die bisher besten Kameras von Apple. Ausgestattet mit sieben verschiedenen Objektiven, darunter einer verbesserten 48-Megapixel-Kamera, machen diese Geräte atemberaubende Fotos mit verbesserter Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und reduziertem Linseneffekt. Die Kameras nutzen außerdem die KI-Systeme von Apple, um HEIF-Fotos in voller Auflösung aufzunehmen, und bieten mehrere Brennweiten für vielseitige Aufnahmemöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützen die Telefone die Aufnahme von 4K60 ProRes-Videos und ermöglichen sogar die externe Speicherung über den USB-C-Anschluss.

Während die iPhone-Basismodelle Upgrades gegenüber den Pro-Modellen des Vorjahres erhalten, dienen das iPhone 15 Pro und Pro Max als Testgelände für Apples innovative Ideen. Mit ihrer leistungsstarken Leistung, den erweiterten Kamerafunktionen und den USB-C-Funktionen verschieben diese Geräte die Grenzen dessen, was ein iPhone leisten kann.

