Spotify vs. Apple: Die Unterschiede in den Podcast-Rankings aufdecken

Illustration von Kristen Radtke / The Verge; Getty Images

In der Welt des Podcastings werden Streaming-Zusammenfassungen zum Jahresende mit Spannung erwartet, um Einblicke in die Podcast-Konsumgewohnheiten der Menschen zu gewinnen. Sowohl Spotify als auch Apple haben kürzlich ihre Top-Podcast-Listen veröffentlicht, die die beliebtesten Sendungen des Jahres präsentieren. Obwohl es einige Überschneidungen zwischen den beiden Listen gibt, enthalten sie größtenteils unterschiedliche Podcasts, die die unterschiedlichen Zielgruppen und Strategien jeder Plattform hervorheben.

Zu den Top-10-Podcasts von Apple gehören Fanfavoriten wie „Crime Junkie“, „The Daily“ und „This American Life“. Mit einem starken Fokus auf wahre Kriminalität, Nachrichten und etablierte Podcast-Marken sprechen die Rankings von Apple langjährige Podcast-Hörer an, die tendenziell älter sind. Auf der anderen Seite gibt es in den Top 10 von Spotify Sendungen wie „The Joe Rogan Experience“, „Call Her Daddy“ und „Serial Killers“. Die Liste von Spotify richtet sich eher an ein jüngeres Publikum und legt den Schwerpunkt auf Promi-Chatshows und Originalinhalte.

Bemerkenswert ist, dass Spotify seine eigenen Inhalte prominent präsentiert, wobei vier seiner Top-10-Sendungen Spotify-Originale sind. Während dieser Ansatz in der Vergangenheit einige Kritik hervorrief, hat sich Spotify in letzter Zeit von der Exklusivität verabschiedet und viele seiner Podcasts allgemein verfügbar gemacht. Die Rankings geben auch Aufschluss über die Auswirkungen von In-Plattform-Marketing und Hörgewohnheiten, die zum Erfolg bestimmter Sendungen beitragen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Rankings einen Einblick in die jeweiligen Plattformen und nicht in die gesamte Podcasting-Branche geben. Laut Edisons vierteljährlicher Studie erfreuen sich „The Joe Rogan Experience“ und „Crime Junkie“ auf allen Plattformen durchweg großer Beliebtheit. Andere Sendungen wie „Anything goes with Emma Chamberlain“ und „Serial Killers“ können jedoch aufgrund der Hörerpräferenzen in Umfragen andere Platzierungen erzielen.

Letztendlich verdeutlicht der Unterschied in den Podcast-Rankings die unterschiedlichen Vorlieben der Hörer auf den einzelnen Plattformen. Bei der Analyse dieser Listen ist es wichtig, die spezifischen demografischen Merkmale und Strategien von Spotify und Apple sowie das Hörerverhalten zu berücksichtigen. Diese Rankings bieten wertvolle Einblicke in die Podcasting-Landschaft, obwohl sie möglicherweise nicht unbedingt die Branche als Ganzes widerspiegeln.

FAQ:

Warum haben Spotify und Apple unterschiedliche Top-Podcast-Listen?

Spotify und Apple haben unterschiedliche Zielgruppen und Strategien, die ihre Top-Podcast-Rankings beeinflussen. Apple zieht tendenziell ältere Hörer an und konzentriert sich auf wahre Kriminalität, Nachrichten und etablierte Podcast-Marken. Im Gegensatz dazu richtet sich Spotify an ein jüngeres Publikum und legt Wert auf Promi-Chatshows und Originalinhalte.

Warum bewirbt Spotify seine eigenen Inhalte in seinen Top-Podcasts?

Spotify präsentiert seine eigenen Inhalte in seinen Top-Podcasts, um den Wert seiner Originalsendungen hervorzuheben und Hörer zu motivieren, ihre Plattform zu nutzen. Obwohl Spotify in der Vergangenheit kritisiert wurde, hat es seine Podcasts kürzlich weithin verfügbar gemacht und sich von der Exklusivität entfernt.

Sollten Podcast-Rankings von Spotify und Apple branchenweit berücksichtigt werden?

Nein, diese Rankings sollten als Momentaufnahme ihrer jeweiligen Plattformen und nicht als umfassende Darstellung der gesamten Podcasting-Branche betrachtet werden. Faktoren wie Hörerdemografie, Plattformstrategien und Werbemaßnahmen tragen zu den Rankings bei und machen sie plattformspezifisch.