Zusammenfassung:

Während britische Gentlemen oft für die Entdeckung der ersten Dinosaurierknochen im 17. bis 19. Jahrhundert verantwortlich gemacht werden, legt eine kürzlich durchgeführte Studie nahe, dass die Geschichte der Paläontologie noch weiter zurückverfolgt werden kann. Wissenschaftler haben Hinweise gefunden, dass der erste Dinosaurierknochen bereits in Afrika, 500 Jahre vor den britischen Entdeckungen, gefunden wurde. Die Studie zeigt auf, dass Afrika mit seinen vielfältigen Felsenformationen und der langen menschlichen Präsenz ein wahrscheinlicher Ort für die erstmalige Entdeckung von Dinosaurierfossilien war.

Afrikanisches indigenes Wissen über Fossilien:

Die Studie konzentriert sich auf das langjährige Interesse an Fossilien auf dem afrikanischen Kontinent, was nicht überraschend ist, da die Menschheit in Afrika entstanden ist und Homo sapiens bereits seit über 300.000 Jahren existiert. Afrika beherbergt verschiedene Felsformationen mit Fossilien, die für unsere Vorfahren zugänglich waren. Laut der Studie ist es wahrscheinlich, dass afrikanische Menschen bereits lange vor dem Aufkommen der Paläontologie Fossilien entdeckt haben.

Entdeckung durch lokale Gemeinschaften:

Im Gegensatz zur gängigen Annahme, dass Wissenschaftler die ersten Dinosaurierfossilien entdeckt haben, zeigt die Studie, dass lokale Guides oft die Fossilien in das Bewusstsein der Wissenschaftler bringen. Beispiele dafür sind die Entdeckungen von Jobaria in Niger und Giraffatitan in Tansania, die beide ursprünglich von lokalen Gemeinschaften gefunden wurden.

Beweise aus Bolahla:

Ein Höhepunkt der Studie ist die archäologische Stätte von Bolahla in Lesotho, die im 12. bis 18. Jahrhundert von den Khoesan- und Basotho-Völkern bewohnt wurde. Die Stätte, die sich in einer Region befindet, die für die Art Massospondylus carinatus bekannt ist, enthält fossilisierte Knochen dieses Dinosauriers. Archäologen entdeckten eine fossile Phalanx von Massospondylus an der Stätte, was darauf hindeutet, dass die Menschen aus der Vergangenheit Dinosaurierknochen gesammelt und transportiert haben könnten.

Frühes Wissen über ausgestorbene Kreaturen:

Die Studie erklärt weiterhin, dass Menschen weltweit bereits lange vor dem wissenschaftlichen Zeitalter Kenntnisse über Fossilien hatten. Beispiele dafür sind Algerier, die Dinosaurierspuren als zum legendären „Roc-Vogel“ gehörig bezeichnen, Höhlenmalereien in Nordamerika, die Dinosaurierspuren darstellen, und indigene Australier, die Dinosaurierspuren als zum mythischen „Emu-Mann“ gehörig identifizieren.

Fazit:

Die Ergebnisse dieser Studie stellen die traditionelle Erzählung in Frage, die die Entdeckung von Dinosaurierknochen ausschließlich britischen Gentlemen zuschreibt. Indem sie das langjährige Interesse an Fossilien in Afrika und die Möglichkeit früherer Entdeckungen beleuchtet, bietet die Studie neue Perspektiven auf die Geschichte der Paläontologie. Indigenes Wissen und lokale Beiträge auf diesem Gebiet dürfen nicht übersehen werden, wenn es um die Ursprünge der Erforschung von Dinosauriern geht.

FAQ:

F: Wer wird in der Regel für die Entdeckung der ersten Dinosaurierknochen verantwortlich gemacht?

A: Britische Gentlemen werden in der Regel als die ersten Entdecker von Dinosaurierknochen angesehen.

F: Wann wurde der erste Dinosaurierknochen in Afrika entdeckt?

A: Die Studie legt nahe, dass der erste Dinosaurierknochen etwa 500 Jahre vor den britischen Entdeckungen in Afrika gefunden wurde.

F: Wie tragen lokale Gemeinschaften zur Entdeckung von Dinosaurierfossilien bei?

A: Lokale Guides bringen oft Fossilien ins Bewusstsein der Wissenschaftler und tragen somit zur Entdeckung von Dinosaurierfossilien bei.

F: Welche Beweise unterstützen die Idee, dass Afrikaner Fossilien früher entdeckt haben als britische Wissenschaftler?

A: Die Studie hebt verschiedene afrikanische Fundstätten mit langjährigem indigenem Wissen über Fossilien und dem Vorhandensein von Fossilien an diesen Stätten vor dem Aufkommen der Paläontologie als Wissenschaft hervor.