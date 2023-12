Nintendo veröffentlicht Demo für den mit Spannung erwarteten weiteren Code: Recollection Collection

By

Nintendo-Fans warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Another Code: Recollection, einer Sammlung, die die beliebten Remakes von Another Code: Trace Memory und Another Code: R für die Switch vereint. Und jetzt können Spieler mit der neu veröffentlichten Demo einen Vorgeschmack auf die Sammlung bekommen.

Die Demo bietet eine Vorschau auf das fesselnde Gameplay und die fesselnde Handlung, die Spieler von Another Code: Recollection erwarten können. Es ermöglicht Spielern, eine Kostprobe der verbesserten Grafik und Spielmechanik zu erleben, die für die Switch-Version aktualisiert wurden. Mit der Veröffentlichung der Demo können Fans endlich einen Blick auf das nostalgische Abenteuer werfen, das sie erwartet.

Another Code: Trace Memory erzählt die Geschichte von Ashley, einem jungen Mädchen, das auf einer Insel nach ihrem vermissten Vater sucht. Unterwegs müssen die Spieler Rätsel lösen und verborgene Geheimnisse aufdecken, um im Spiel voranzukommen. Another Code: R setzt die Geschichte fort und nimmt die Spieler mit auf eine neue Reise, die tiefer in Ashleys Vergangenheit eintaucht. Beide Spiele kombinieren Elemente aus Mystery, Abenteuer und Rätseln, um ein fesselndes Spielerlebnis zu schaffen.

Die Veröffentlichung der Demo ermöglicht es den Spielern auch, die an den Remakes vorgenommenen Verbesserungen und Erweiterungen zu sehen. Die Grafiken wurden aktualisiert, um die Fähigkeiten der Switch zu nutzen, was zu atemberaubenden Bildern führt, die die Spielwelt zum Leben erwecken. Darüber hinaus wurde die Spielmechanik verfeinert, um ein flüssigeres und intuitiveres Erlebnis zu ermöglichen.

Die Veröffentlichung der Another Code: Recollection-Sammlung ist für den 19. Januar geplant und Spieler können das Spiel jetzt vorbestellen, um sich ihr Exemplar zu sichern. Mit der Veröffentlichung der Demo wird die Begeisterung für die Sammlung sicherlich neue Höhen erreichen, da die Fans sehnsüchtig auf die Chance warten, noch einmal in diese nostalgische Reise einzutauchen.