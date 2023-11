Anker Nebula Black Friday-Angebote: Erhalten Sie bis zu 40 % Rabatt auf Projektoren und Zubehör

By

Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Videoprojektor? Nun, Sie haben Glück, denn die frühen Black Friday-Angebote von Anker Nebula sind da und bieten bis zu 40 % Rabatt auf das Projektoren- und Zubehörsortiment. Ein herausragendes Angebot ist der Anker Nebula Cosmos 1080p-Videoprojektor, der jetzt für nur 449.99 $ erhältlich ist (ursprünglicher Preis: 700 $). Das bedeutet, dass Sie 250 US-Dollar sparen, was einem erheblichen Rabatt auf einen hochwertigen Projektor entspricht.

Der Anker Nebula Cosmos 1080p-Videoprojektor ist ein funktionsreiches Gerät mit einer Auflösung von 1080p (4K-Unterstützung), mit dem Sie Bilder mit einer Größe von bis zu 120 Zoll übertragen können. Mit dem Digitalzoom können Sie die Bildgröße einfach anpassen, ohne den Projektor physisch bewegen zu müssen. Die HDR10-Technologie sorgt für schärfere Details, lebendige Farben und tiefere Schwarztöne und sorgt so für ein beeindruckendes Seherlebnis.

Dieser Projektor unterstützt auch Nicht-HDR-Inhalte mit seiner Hybrid Log Gamma-Funktion, die diese in Echtzeit hochskaliert, ohne dass das Einstellungsmenü umständlich angepasst werden muss. Darüber hinaus liefern die mit Dolby Digital Plus betriebenen Lautsprecher 360-Grad-Surround-Sound und steigern so das Kinoerlebnis.

Darüber hinaus sind auf dem Anker Nebula Cosmos 1080p Videoprojektor über 7,000 Apps vorinstalliert, darunter beliebte Streaming-Dienste wie Prime Video, YouTube und Hulu. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören HDMI, USB-A, WLAN, Bluetooth und Spiegelungsfunktionen für Ihr Telefon oder Laptop.

Weitere Angebote für Anker Nebula Early Black Friday-Projektoren:

Weitere Zubehörangebote für Anker Nebula Early Black Friday:

Wenn Sie auf der Suche nach einem Projektor mit noch beeindruckenderen Funktionen sind, sollten Sie sich den Optoma Compact Short-Throw Laser Heimkino- und Gaming-Projektor nicht entgehen lassen. Es kann ein 120-Zoll-Display aus nur 4 m Entfernung darstellen und bietet eine 500,000K-UHD-Auflösung sowie ein Kontrastverhältnis von 1:973 für atemberaubende Bilder. Die Preise für verschiedene Modelle liegen zwischen 2,600 und XNUMX US-Dollar.

Mit diesen Anker Nebula Black Friday-Angeboten können Sie Ihre Heimfilmabende und Gaming-Sessions aufwerten, indem Sie einen hochwertigen Videoprojektor zu einem Bruchteil des Originalpreises erwerben. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und sichern Sie sich Ihr Lieblingsangebot, bevor es ausverkauft ist!

Welche Auflösung hat der Anker Nebula Cosmos 1080p Videoprojektor? Der Anker Nebula Cosmos 1080p Videoprojektor bietet eine 1080p-Auflösung mit Unterstützung für 4K. Kann ich die Bildgröße anpassen, ohne den Projektor physisch zu bewegen? Ja, der Anker Nebula Cosmos 1080p-Videoprojektor verfügt über eine digitale Zoomfunktion, mit der Sie die Bildgröße anpassen können, ohne den Projektor physisch bewegen zu müssen. Ist der Projektor mit Nicht-HDR-Inhalten kompatibel? Ja, der Anker Nebula Cosmos 1080p-Videoprojektor verfügt über Hybrid Log Gamma (HLG), das Nicht-HDR-Inhalte in Echtzeit hochskaliert. Welche Apps sind auf dem Projektor vorinstalliert? Der Anker Nebula Cosmos 1080p-Videoprojektor ist vollgepackt mit über 7,000 Apps, darunter beliebte Apps wie Prime Video, YouTube und Hulu. Über welche Anschlussmöglichkeiten verfügt der Projektor? Der Projektor bietet HDMI- und USB-A-Anschlüsse sowie drahtlose Konnektivität über Wi-Fi und Bluetooth. Es kann auch von Ihrem Telefon oder Laptop gespiegelt werden.