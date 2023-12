Oldtimer aus Parkhaus in Rocky River, Ohio, gestohlen

By

Nach Angaben der örtlichen Polizei wurden mehrere Oldtimer aus einem Parkhaus in Rocky River, Ohio, gestohlen. Die Diebstähle wurden auf einem Überwachungsvideo festgehalten, das zeigt, wie die Diebe am 26. November mit zwei wertvollen Oldtimern davonkamen. Mark Condrich, Besitzer eines der gestohlenen Autos, eines 1966er Chevy Impala Super Sport 396 Automatik-Cabriolets, drückte seinen Schock und seine Wut darüber aus Vorfall. Er hatte das Auto 1999 als Sammlerstück erworben. Das andere gestohlene Fahrzeug war ein Pontiac GTO von 1970 mit Hardtop. Beide Autos wurden in einer sicheren Tiefgarage gelagert, die von der Straße aus nicht leicht einsehbar ist.

In einem Interview spekulierte Condrich, dass die Diebe bereits Kenntnis von dem Gebäude und seinem Grundriss gehabt haben müssten, da die Autos nicht leicht zugänglich seien. Er schätzt den Wert seines Impala auf rund 60,000 US-Dollar, doch der sentimentale Wert des Fahrzeugs, insbesondere die Erinnerungen an Sommerfahrten mit seinen Kindern, ist unkalkulierbar. Condrich setzt eine Belohnung von 1,000 US-Dollar für jeden aus, der Informationen hat, die zur Wiederbeschaffung der gestohlenen Autos führen.

Als Reaktion auf den Vorfall hat der Eigentümer des Gebäudes zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, und die Polizei kontaktiert nahegelegene Unternehmen in der Hoffnung, mithilfe ihrer Überwachungskameras potenzielle Hinweise zu finden.

Dieser unglückliche Vorfall erinnert andere Oldtimerbesitzer in der Gegend daran, wachsam zu bleiben und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um ihre wertvollen Fahrzeuge zu schützen. Autodiebstahl, insbesondere von Oldtimern und Sammlerautos, ist nach wie vor ein anhaltendes Problem, und Besitzer werden dringend gebeten, angemessene Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und ihre Fahrzeuge gut zu schützen.